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19 березня 2021, 16:00 4

Уряд не має боргів перед шахтарями – Шмигаль

19 березня 2021, 16:00 4
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Але є питання щодо внутрішньогосподарських розрахунків
Але є питання щодо внутрішньогосподарських розрахунків
Фото з відкритих джерел
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Держава Україна боргів перед гірниками не має, але є питання щодо внутрішньогосподарських розрахунків.

Про це заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль українським журналістам у Берліні, де перебуває з робочим візитом, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Держава не має заборгованості перед шахтарями. По дотаціях на заробітні плати держава не має жодної заборгованості. Питання внутрішньогосподарських розрахунків між вугільними шахтами та станціями, які споживають вугілля, дійсно є, - сказав Шмигаль.

За його словами, це питання енергетичного балансу всередині держави, і уряд працює над ним, щоб "у принципі збалансувати енергетичну галузь".

Шмигаль підтвердив плани "справедливої трансформації вугільних регіонів" як загальноєвропейського проєкту, учасником якого стала Україна. На цьому шляху нас підтримує Німеччина, яка має добрий досвід, додав він.

Консервація шахти по досягненні нею ліміту добутку є не лише економічним і технічним процесом, це тягне за собою величезні соціальні питання, зокрема, якою роботою забезпечити шахтарів.

Прем’єр підтвердив, що цього року починається пілотний проєкт на 2 шахтах у Львівській і Донецькій областях. Буде почата трансформація на шахтах, які вичерпали ресурси і підлягають закриттю. На цьому досвіді влада буде дивитися як рухатися далі.

В Україні, нагадав Прем'єр-міністр, є понад 60 вугільних регіонів, які залежать від монопідприємств – шахт або станцій. Отже, майбутнє цих регіонів є важливим елементом енергетичної трансформації держави, наголосив він.

Як повідомлялося, 17 березня у Києві львівські шахтарі пікетували урядовий квартал. Заборгованість по заробітній платі гірникам досягла вже 1 млрд 750 млн грн.

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