У Києві львівські шахтарі пікетують урядовий квартал

Заборгованість по заробітній платі гірникам досягла вже 1 млрд 750 млн грн

Заборгованість по заробітній платі гірникам досягла вже 1 млрд 750 млн грн

Фото: PavlovskyNews

У Києві шахтарі зі Львівщини влаштували пікет. Вони прийшли під Офіс президента і Міністерство енергетики з вимогою виплатити 1 млрд 750 млн грн заборгованості.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.

До шахтарів вийшла представник ОП Юлія Свириденко, пообіцявши проінформувати про цю проблему президента і наглядову раду "Центренерго".

За словами шахтарів, зараз заборгованість із зарплати гірникам державних шахт досягла вже 1 млрд 750 млн грн, а за бюджетною програмою "Реструктуризація вугільної галузі" сьогодні на ці та інші потреби надійшло лише 204 млн 566 тис. грн.

Нагадаємо, 21 грудня працівники уранових шахт перекрили траси у Кіровоградській області та оголосили безстрокову акцію протесту через відсутність зарплат.