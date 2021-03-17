13:59  17 березня
Кабмін погодив призначення заступників голів п'яти ОДА
10:39  17 березня
У Раді збирають підписи для позачергового засідання
08:11  17 березня
Бойовики за добу 9 раз порушили режим "тиші" на Донбасі
UA | RU
UA | RU
17 березня 2021, 12:44 350

У Києві львівські шахтарі пікетують урядовий квартал

17 березня 2021, 12:44 350
Читайте также на русском языке
Заборгованість по заробітній платі гірникам досягла вже 1 млрд 750 млн грн
Заборгованість по заробітній платі гірникам досягла вже 1 млрд 750 млн грн
Фото: PavlovskyNews
Читайте также
на русском языке

У Києві шахтарі зі Львівщини влаштували пікет. Вони прийшли під Офіс президента і Міністерство енергетики з вимогою виплатити 1 млрд 750 млн грн заборгованості.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.

До шахтарів вийшла представник ОП Юлія Свириденко, пообіцявши проінформувати про цю проблему президента і наглядову раду "Центренерго".

За словами шахтарів, зараз заборгованість із зарплати гірникам державних шахт досягла вже 1 млрд 750 млн грн, а за бюджетною програмою "Реструктуризація вугільної галузі" сьогодні на ці та інші потреби надійшло лише 204 млн 566 тис. грн.

Нагадаємо, 21 грудня працівники уранових шахт перекрили траси у Кіровоградській області та оголосили безстрокову акцію протесту через відсутність зарплат.

Через невиплату зарплат шахтарям уранових шахт відкрили справу.

Центренерго шахтарі зарплати Київ гроші

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Вибори на трьох: як зняття Звіробій змінило ситуацію на 87-му окрузі
Туризм і сексизм. Чим запам’ятався голова Миколаївської ОДА Кім за перші сто днів роботи
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Віталій Бала
Михайло Басараб
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram