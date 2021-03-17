У Києві львівські шахтарі пікетують урядовий квартал
У Києві шахтарі зі Львівщини влаштували пікет. Вони прийшли під Офіс президента і Міністерство енергетики з вимогою виплатити 1 млрд 750 млн грн заборгованості.
Як передає RegioNews, про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.
До шахтарів вийшла представник ОП Юлія Свириденко, пообіцявши проінформувати про цю проблему президента і наглядову раду "Центренерго".
За словами шахтарів, зараз заборгованість із зарплати гірникам державних шахт досягла вже 1 млрд 750 млн грн, а за бюджетною програмою "Реструктуризація вугільної галузі" сьогодні на ці та інші потреби надійшло лише 204 млн 566 тис. грн.
Нагадаємо, 21 грудня працівники уранових шахт перекрили траси у Кіровоградській області та оголосили безстрокову акцію протесту через відсутність зарплат.
Через невиплату зарплат шахтарям уранових шахт відкрили справу.