Правительство не имеет долгов перед шахтерами – Шмыгаль

Но есть вопросы относительно внутрихозяйственных расчетов

Но есть вопросы относительно внутрихозяйственных расчетов

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Государство Украина долгов перед горняками не имеет, но есть вопросы по внутрихозяйственным расчетам.

Об этом заявил Премьерр-министр Украины Денис Шмыгаль украинским журналистам в Берлине, где находится с рабочим визитом, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Государство не имеет задолженности перед шахтерами. По дотациям на заработные платы, государство не имеет никакой задолженности. Вопрос внутрихозяйственных расчетов между угольными шахтами и станциями, которые потребляют уголь, действительно есть, - сказал Шмыгаль.

По его словам, это вопрос энергетического баланса внутри государства, и правительство работает над ним, чтобы "в принципе сбалансировать энергетическую отрасль".

Шмыгаль подтвердил планы "справедливой трансформации угольных регионов" как общеевропейского проекта, участником которого стала Украина. На этом пути нас поддерживает Германия, которая имеет хороший опыт, добавил он.

Консервация шахты по достижении ею лимита произведения является не только экономическим и техническим процессом, это влечет за собой огромные социальные вопросы, в частности, какой работой обеспечить шахтеров.

Премьер подтвердил, что в этом году начинается пилотный проект на 2 шахтах во Львовской и Донецкой областях. Будет начата трансформация на шахтах, которые исчерпали ресурсы и подлежат закрытию. На этом опыте власть будет смотреть как двигаться дальше.

В Украине, напомнил Премьер-министр, есть более 60 угольных регионов, которые зависят от монопредприятий – шахт или станций. Итак, будущее этих регионов является важным элементом энергетической трансформации государства, подчеркнул он.

Как сообщалось, 17 марта в Киеве львовские шахтеры пикетировали правительственный квартал. Задолженность по заработной плате горнякам достигла уже 1 млрд 750 млн грн.