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19 березня 2021, 14:58 5

Зеленський ввів до складу РНБО міністра цифрової трансформації Федорова

19 березня 2021, 14:58 5
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Фото: із відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 19 грудня ввів до складу Ради національної безпеки та оборони віце-прем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Відповідний указ №102/2021 опублікований на сайті глави держави, передає RegioNews.

Ввести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Федорова Михайла Альбертовича — віце-прем’єр-міністра України - міністра цифрової трансформації України”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що таке рішення ухвалене відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України. Воно набирає чинності з дня опублікування.

Нагадаємо, 17 лютого Зеленський увів до складу РНБО міністра у справах ветеранів Лапутіну.

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