Зеленський ввів до складу РНБО міністра цифрової трансформації Федорова
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 19 грудня ввів до складу Ради національної безпеки та оборони віце-прем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
Відповідний указ №102/2021 опублікований на сайті глави держави, передає RegioNews.
Ввести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Федорова Михайла Альбертовича — віце-прем’єр-міністра України - міністра цифрової трансформації України”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що таке рішення ухвалене відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України. Воно набирає чинності з дня опублікування.
Нагадаємо, 17 лютого Зеленський увів до складу РНБО міністра у справах ветеранів Лапутіну.
Читайте також: Федоров Михайло. Керівник Запорізької обласної організації партії "Слуга народу”. Досьє