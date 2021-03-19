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19 березня 2021, 09:51 22

Третя хвиля і локдаун: стало відомо, що обговорять на сьогоднішньому засіданні РНБО

19 березня 2021, 09:51 22
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На засіданні Ради обговорять обмежувальні заходи для запобігання росту захворюваності
На засіданні Ради обговорять обмежувальні заходи для запобігання росту захворюваності
Фото: з відкритих джерел
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Ввечері 19 березня має відбутися засідання Ради національної безпеки і оборони України. Очікується, що воно буде присвячене темі поширення коронавірусу, а також обмежувальним заходам з цього приводу.

Як передає RegioNews, про це ефірі телеканалу "Україна 24" заявила нардеп з фракції "Голос" Юлія Клименко.

"Ходять чутки, якщо так можна сказати, тому що офіційно ще не говорили, про те, що будуть обговорювати саме небезпеку третьої хвилі, що робити з третьою хвилею коронавірусу. Тому що у нас в багатьох областях переповнені лікарні, і вже розгортаються мобільні госпіталі. І не тільки лікарні, вибачте, вже переповнені й морги", - сказала вона.

Також питання полягає в тому, які варто вводити обмежувальні заходи.

"Тому питання в тому, як бути далі - буде національний локдаун, або обласні, регіональні. На даний момент, як я розумію, рішення не прийнято, і це буде обговорюватися на РНБО. Це серйозне питання, у нас тут вже мутував британський вірус. Але літаки з Британії у нас не припинили польоти з того часу, як вірус був виявлений у Великобританії", - зазначила Клименко.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 19 березня скликає засідання Ради національної безпеки і оборони України.

коронавірус РНБО засідання Обмеження локдаун

 
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