Влада Черкас не планує посилювати карантин у місті - мер Бондаренко

Він заявляє, що зараз для цього немає причин

Він заявляє, що зараз для цього немає причин

Фото: із відкритих джерел

У Черкасах не будуть запроваджувати додаткові карантинні обмеження через поширення коронавірусу.

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