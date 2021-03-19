Влада Черкас не планує посилювати карантин у місті - мер Бондаренко
У Черкасах не будуть запроваджувати додаткові карантинні обмеження через поширення коронавірусу.
Про це у Facebook заявив мер Черкас Анатолій Бондаренко, передає RegioNews.
На сьогодні в місті Черкаси ситуація контролюється. Достатньої кількості хворих, щоб запроваджувати якісь обмежувальні заходи, немає. Ми постійно на зв'язку з нашими лікарями. На сьогодні ситуація повністю контролюється", - заявив Бондаренко.
Він додав, що якщо буде спостерігатися зміна кількості хворих у обласному центрі, після консультацій з лікарями будуть запроваджуватися певні обмежувальні заходи.
Зі слів Бондаренка, у лікарнях Черкас перебувають 105 осіб із COVID-19, зокрема, у черкаському пологовому будинку знаходиться 51 особа, у першій міській лікарні — 17 людей, а в третій міській лікарні перебуває 34 пацієнти.
Нагадаємо, в Києві, Полтаві, Черкасах та низці інших міст підприємці протестують проти локдауну.
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