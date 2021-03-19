12:18  19 березня
Київ потрапив до "червоної” зони карантину — дані МОЗ
10:49  19 березня
На Київщині голову ОТГ та його заступника викрили на хабарництві
08:11  19 березня
Україна фіксує грубі порушення з боку бойовиків: 6 порушень режиму "тиші" за добу, є загиблий
UA | RU
UA | RU
19 березня 2021, 12:52 157

Влада Черкас не планує посилювати карантин у місті - мер Бондаренко

19 березня 2021, 12:52 157
Читайте также на русском языке
Він заявляє, що зараз для цього немає причин
Він заявляє, що зараз для цього немає причин
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Черкасах не будуть запроваджувати додаткові карантинні обмеження через поширення коронавірусу.

Про це у Facebook заявив мер Черкас Анатолій Бондаренко, передає RegioNews.

На сьогодні в місті Черкаси ситуація контролюється. Достатньої кількості хворих, щоб запроваджувати якісь обмежувальні заходи, немає. Ми постійно на зв'язку з нашими лікарями. На сьогодні ситуація повністю контролюється", - заявив Бондаренко.

Він додав, що якщо буде спостерігатися зміна кількості хворих у обласному центрі, після консультацій з лікарями будуть запроваджуватися певні обмежувальні заходи.

Зі слів Бондаренка, у лікарнях Черкас перебувають 105 осіб із COVID-19, зокрема, у черкаському пологовому будинку знаходиться 51 особа, у першій міській лікарні — 17 людей, а в третій міській лікарні перебуває 34 пацієнти.

Нагадаємо, в Києві, Полтаві, Черкасах та низці інших міст підприємці протестують проти локдауну.

Читайте також: Вгамований бунтар: черкаський мер Бондаренко почав нову каденцію з примирення.

коронавірус карантин Черкаси горсовет Анатолій Бондаренко локдаун

Київ потрапив до "червоної” зони карантину — дані МОЗ
19 березня 2021, 12:18
Мобільний COVID-госпіталь можуть перевезти з Івано-Франківської області в Київ
19 березня 2021, 11:33
У міськраді Чернігова сказали, чи планують вводити жорсткий карантин у місті
19 березня 2021, 10:49
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
АТБ-Житомирщина: для чого олігарх Буткевич підім’яв під себе весь регіон
Довибори на Донбасі: Ахметов перемагає з надмірним успіхом
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Юрій Чевордов
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua