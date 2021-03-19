У Києві, Полтаві, Черкасах та низці інших міст підприємці протестують проти локдауну

Вони виступають проти запровадження в Україні суворих обмежень

Вони виступають проти запровадження в Україні суворих обмежень

Фото: rbc.ua

Сьогодні, 19 березня в українських містах відбуваються акції протесту підприємців та представників малого бізнесу проти запровадження локдауну та суворих обмежень.

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Зокрема, у Києві під стінами КМДА зібралися представники руху "Save ФОП", вони мітингують через суворий карантин, який почне діяти у столиці 20 березня.

Мітингувальники озвучують свої вимоги через мікрофон. Також вони тримають банери "Кличко! Оголосив локдаун! А за що жити?", "Нема роботи - нема податків", "Ні вибірковому карантину"

Мітингувальники планують перейти на Майдан, а потім рушити до Кабінету міністрів та Офісу президента.

Також сьогодні підприємці протестують під будівлею Полтавської ОДА проти ймовірного впровадження локдауну. У місті вчора, 18 березня посилили карантин. На мітинг зібралися близько 100 людей. Із собою вони принесли прапори. Акцію організували представники руху "Save ФОП".

У Вінниці під стінами облдержадміністрації теж мітингують ФОПи. Вони підготували і передали звернення до голів облради та адміністрації з проханням не запроваджувати вибіркові обмеження на підприємницьку діяльність.

Ми хочемо продовжувати вести свою справу, ми стоїмо проти вибіркового карантину через який нас ставлять в неконкурентне становище. Одні працюють, іншим не можна", - заявив один із організаторів акції.

Мітингують проти карантину підприємці і в Черкасах. Вони проводять попереджувальну акцію під стінами ОДА і вимагають не запроваджувати повні обмеження для їхньої роботи. Мітингувальники підготували резолюцію, щоб вручити її представникам місцевої влади.

Минулого року також навесні був ввеждений карантин, під час якого підприємці понесли величезні збитки. Держава їх не підтримала, а також вимагала сплату податків", - кажуть організатори.

Акція протесту "SaveФОП" під стінами Донецької ОДА відбулася і в Краматорську. Підприємці вимагали не запроваджувати вибірковий карантин та касові апарати. Також вимагали повернути спрощену систему звітності та оподаткування.

Нагадаємо, у Полтаві посилюються карантинні обмеження, у місті закриють музеї, театри, бібліотеки та скасовують концерти.