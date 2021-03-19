Власти Черкасс не планируют усиливать карантин в городе - мэр Бондаренко

Он заявляет, что сейчас для этого нет причин

Он заявляет, что сейчас для этого нет причин

Фото: из открытых источников

В Черкассах не будут вводить дополнительные карантинные ограничения из-за распространения коронавируса.

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