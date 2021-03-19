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19 марта 2021, 12:52 152

Власти Черкасс не планируют усиливать карантин в городе - мэр Бондаренко

19 марта 2021, 12:52 152
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Он заявляет, что сейчас для этого нет причин
Он заявляет, что сейчас для этого нет причин
Фото: из открытых источников
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В Черкассах не будут вводить дополнительные карантинные ограничения из-за распространения коронавируса.

Об этом в Facebook заявил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, передает RegioNews.

На сегодня в городе Черкассы ситуация контролируется. Достаточного количества больных, чтобы вводить какие-то ограничительные меры, нет. Мы постоянно на связи с нашими врачами. На сегодня ситуация полностью контролируется", - заявил Бондаренко.

Он добавил, что если будет наблюдаться изменение количества больных в областном центре, после консультаций с врачами будут вводиться определенные ограничительные меры.

По словам Бондаренко, в больницах Черкасс находятся 105 человек с COVID-19, в частности, в черкасском роддоме находится 51 человек, в первой городской больнице - 17 человек, а в третьей городской больнице находятся 34 пациента.

Напомним, в Киеве, Полтаве, Черкассах и ряде других городов предприниматели протестуют против локдауна.

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коронавирус карантин Черкассы горсовет Анатолий Бондаренко локдаун

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