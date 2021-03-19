Власти Черкасс не планируют усиливать карантин в городе - мэр Бондаренко
В Черкассах не будут вводить дополнительные карантинные ограничения из-за распространения коронавируса.
Об этом в Facebook заявил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, передает RegioNews.
На сегодня в городе Черкассы ситуация контролируется. Достаточного количества больных, чтобы вводить какие-то ограничительные меры, нет. Мы постоянно на связи с нашими врачами. На сегодня ситуация полностью контролируется", - заявил Бондаренко.
Он добавил, что если будет наблюдаться изменение количества больных в областном центре, после консультаций с врачами будут вводиться определенные ограничительные меры.
По словам Бондаренко, в больницах Черкасс находятся 105 человек с COVID-19, в частности, в черкасском роддоме находится 51 человек, в первой городской больнице - 17 человек, а в третьей городской больнице находятся 34 пациента.
Напомним, в Киеве, Полтаве, Черкассах и ряде других городов предприниматели протестуют против локдауна.
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