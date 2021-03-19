У міськраді Чернігова сказали, чи планують вводити жорсткий карантин у місті
У Чернігові спостерігається зростання кількості хворих COVID-19, але потужності міських лікарень справляються. В місті поки не будуть вводити жорсткий карантин.
Про це секретар міської ради Олександр Ломако написав на своїй сторінці у Facebook, інформує RegioNews.
Він розповів, що всього в місті зараз 685 осіб з підтвердженою коронавірусною інфекцією. В ковідних відділеннях міських лікарень зайнято 196 ліжок з 430 наявних, що складає близько 45%.
"Станом на зараз підстав для жорсткого карантину в місті немає. Якщо ситуація різко не зміниться", - зазначив він.
Зазначимо, Чернігів перебуває в "помаранчевій" зоні карантину.
В зв‘язку з введенням жорсткого карантину в Києві та посиленням обмежень в деяких інших містах отримую багато запитань,...Posted by Олександр Ломако on Thursday, March 18, 2021
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