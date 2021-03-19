У міськраді Чернігова сказали, чи планують вводити жорсткий карантин у місті

Всього в місті зараз 685 осіб з підтвердженою коронавірусною інфекцією

Всього в місті зараз 685 осіб з підтвердженою коронавірусною інфекцією

Фото з відкритих джерел

У Чернігові спостерігається зростання кількості хворих COVID-19, але потужності міських лікарень справляються. В місті поки не будуть вводити жорсткий карантин.

Про це секретар міської ради Олександр Ломако написав на своїй сторінці у Facebook, інформує RegioNews.

Він розповів, що всього в місті зараз 685 осіб з підтвердженою коронавірусною інфекцією. В ковідних відділеннях міських лікарень зайнято 196 ліжок з 430 наявних, що складає близько 45%.

"Станом на зараз підстав для жорсткого карантину в місті немає. Якщо ситуація різко не зміниться", - зазначив він.

Зазначимо, Чернігів перебуває в "помаранчевій" зоні карантину.

В зв‘язку з введенням жорсткого карантину в Києві та посиленням обмежень в деяких інших містах отримую багато запитань,... Posted by Олександр Ломако on Thursday, March 18, 2021

Раніше повідомлялося, що у Сумах вводять двотижневий "тайм-аут”, щоб уникнути "червоної” зони.