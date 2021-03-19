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19 березня 2021, 10:49 292

У міськраді Чернігова сказали, чи планують вводити жорсткий карантин у місті

19 березня 2021, 10:49 292
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Всього в місті зараз 685 осіб з підтвердженою коронавірусною інфекцією
Всього в місті зараз 685 осіб з підтвердженою коронавірусною інфекцією
Фото з відкритих джерел
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У Чернігові спостерігається зростання кількості хворих COVID-19, але потужності міських лікарень справляються. В місті поки не будуть вводити жорсткий карантин.

Про це секретар міської ради Олександр Ломако написав на своїй сторінці у Facebook, інформує RegioNews.

Він розповів, що всього в місті зараз 685 осіб з підтвердженою коронавірусною інфекцією. В ковідних відділеннях міських лікарень зайнято 196 ліжок з 430 наявних, що складає близько 45%.

"Станом на зараз підстав для жорсткого карантину в місті немає. Якщо ситуація різко не зміниться", - зазначив він.

Зазначимо, Чернігів перебуває в "помаранчевій" зоні карантину.

В зв‘язку з введенням жорсткого карантину в Києві та посиленням обмежень в деяких інших містах отримую багато запитань,...

Posted by Олександр Ломако on Thursday, March 18, 2021

Раніше повідомлялося, що у Сумах вводять двотижневий "тайм-аут”, щоб уникнути "червоної” зони.

коронавірус Україна карантин Чернігів ОДА

 
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