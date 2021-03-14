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14 березня 2021, 18:44 19

У Харкові реанімації повністю заповнені пацієнтами із COVID-19 - лікар

14 березня 2021, 18:44 19
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В лікарнях міста відчувається гостра нестача ліжок із киснем
В лікарнях міста відчувається гостра нестача ліжок із киснем
Фото: із відкритих джерел
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У Харкові COVID-лікарні вже повністю заповнені пацієнтами із коронавірусом, все частіше спостерігається важкий перебіг хвороби серед молодих людей.

Про це у Facebook повідомив анестезіолог і консультант Харківської обласної інфекційної лікарні Володимир Корсунов, передає RegioNews.

Лікарні завантажені вщент, кисневих місць майже не лишилося, реанімації повні по вуха і хворі на неінвазивній вентиляції знов лежать де є бодай поточний кисень”, - написав лікар.

Він також розкритикував профільний департамент і депутатів, які влітку обіцяли побудувати у Харківській обласній клінічній інфекційній лікарні нову реанімацію та провести кисень до всіх відділень.

Володимир Корсунов розповідає, що все частіше фіксуються тяжко хворі молоді люди із COVID-19. Він застерігає, що ця хвиля коронавірусу може бути значно потужніша за попередні.

Корсунов додав, що вчора, 13 березня від ускладнень, викликаних вірусом, у Харкові помер ще один лікар, Дмитро Пеньков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ужгороді закінчилися ліжка для хворих коронавірусом пацієнтів, палати інтенсивної терапії також зайняті та не справляються.

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