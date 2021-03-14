У Харкові реанімації повністю заповнені пацієнтами із COVID-19 - лікар
У Харкові COVID-лікарні вже повністю заповнені пацієнтами із коронавірусом, все частіше спостерігається важкий перебіг хвороби серед молодих людей.
Про це у Facebook повідомив анестезіолог і консультант Харківської обласної інфекційної лікарні Володимир Корсунов, передає RegioNews.
Лікарні завантажені вщент, кисневих місць майже не лишилося, реанімації повні по вуха і хворі на неінвазивній вентиляції знов лежать де є бодай поточний кисень”, - написав лікар.
Він також розкритикував профільний департамент і депутатів, які влітку обіцяли побудувати у Харківській обласній клінічній інфекційній лікарні нову реанімацію та провести кисень до всіх відділень.
Володимир Корсунов розповідає, що все частіше фіксуються тяжко хворі молоді люди із COVID-19. Він застерігає, що ця хвиля коронавірусу може бути значно потужніша за попередні.
Корсунов додав, що вчора, 13 березня від ускладнень, викликаних вірусом, у Харкові помер ще один лікар, Дмитро Пеньков.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ужгороді закінчилися ліжка для хворих коронавірусом пацієнтів, палати інтенсивної терапії також зайняті та не справляються.