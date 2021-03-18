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На Донбасі знову загинув український військовий
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18 березня 2021, 16:18 5

На Донбасі знову загинув український військовий

18 березня 2021, 16:18 5
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Це сталося поблизу населеного пункту Південне
Це сталося поблизу населеного пункту Південне
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Проросійські бойовики на Донбасі сьогодні смертельно поранили українського військового. Інцидент стався поблизу населеного пункту Південне.

Про це повідомило ОТУ "Північ" на сторінці Facebook, пише RegioNews.

Окупанти обстріляли українські позиції з артилерійського озброєння та автоматичної зброї.

"В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне кульове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, та на жаль врятувати життя не вдалося", - розповіли в ОТУ.

Про дії проросійських бойовиків повідомили представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру з контролю та координації.

Сьогодні, 18 березня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили...

Posted by ОТУ "Північ" on Thursday, March 18, 2021

Нагадаємо, 17 березня бойовики 9 разів порушили режим "тиші" на Донбасі.

Донбас Україна військова техніка військові смерті

 
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