На Донбассе шесть обстрелов из запрещенного оружия, погиб украинский военный

Враг вел огонь в районе Южного, Водяного и Богдановки

Враг вел огонь в районе Южного, Водяного и Богдановки

Фото: из открытых источников

18 марта, в течении суток в зоне проведения ООС со стороны вооруженных формирований Российской Федерации было зафиксировано 6 случаев нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Недалеко от населенного пункта Южное оккупанты открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий получил пулевое ранение несовместимое с жизнью.

Кроме того, вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций украинских защитников, используя минометы 120-го калибра и гранатометы различных систем, а в пригороде Богдановки - автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие", - добавили в штабе.

На все обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации проинформировали представителей ОБСЕ.

Напомним, 17 марта с начала суток в зоне проведения ООС на Донбассе вооруженные формирования РФ пять раз нарушили режим прекращения огня.