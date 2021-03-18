У будівлях Полтавської ОДА та СБУ не знайшли вибухівки, - поліція

Наразі установи працюють у штатному режимі

Наразі установи працюють у штатному режимі

Фото "Новини Полтавщини"

Під час перевірки анонімного повідомлення про замінування не знайшли вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомив речник Національної поліції Полтавщини Юрій Сулаєв, передає RegioNews з посиланням на полтавське видання "Зміст".

Речник повідомив, що о 12:20 поліція отримала анонімне повідомлення про замінування Полтавської ОДА. У ньому написали, що поблизу приміщень Полтавської ОДА та Управління Служби безпеки у Полтавській області встановлені саморобні вибухові пристрої.

На місці працювала слідчо-оперативна група поліції, кінологи, працівники вибухотехнічного підрозділу та інші працівники екстрених служб. Обстеження будівлі та прилеглої території тривало близько півтори години. Інформація про замінування не підтвердилась, вибухових предметів правоохоронці не знайшли. Наразі установи працюють у штатному режимі.

Слідча група надасть кваліфікацію події.

Як повідомлялося, сьогодні Полтавську ОДА "замінували". Анонімне повідомлення надійшло на електронку поліції.