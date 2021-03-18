09:02  18 березня
В Україні виявили понад 15 тисяч нових випадків коронавірусу
09:24  18 березня
У Раді оцінили можливість денонсації Харківських угод
16:18  18 березня
На Донбасі знову загинув український військовий
UA | RU
UA | RU
18 березня 2021, 14:32 42

Дружини Медведчука і Козака вирішили оскаржити санкції РНБО у суді

18 березня 2021, 14:32 42
Читайте также на русском языке
Під санкції вони потрапили ще у лютому
Під санкції вони потрапили ще у лютому
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко та цивільна дружина Тараса Козака Наталія Лавренюк подали позови до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду України щодо оскарження рішення РНБО стосовно введених проти них санкцій.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Верховного Суду.

Зазначається, що позов від Марченко надійшов 16 березня, а від Лавренюк - 17 березня. Вони обидві оскаржують рішення РНБО від 19 лютого 2021 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Воно було введено в дію указом президента №64/2021.

Також у суді повідомили про отримання позову від компанії Eviret LTD, зареєстрованої в Об'єднаних Арабських Еміратах. Вона також оскаржує санкції проти себе.

Окрім того, у Верховному Суді нагадують, що 16 березня цей же указ з рішенням РНБО оскаржив і сам Віктор Медведчук.

Нагадаємо, 19 лютого рішенням РНБО були введені санкції проти Віктора Медведчука і Оксани Марченко. Санкції вводяться через розслідування СБУ по фінансуванню тероризму.

суд санкції телеканал Віктор Медведчук Оксана Марченко

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Сто днів Полоскова: на яких китах пливе до світлого майбутнього голова Закарпатської ОДА
Вибори у Харкові. Чому харків'янам доведеться вибирати між Добкіним і Аваковим
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Юрій Чевордов
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua