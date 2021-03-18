Дружини Медведчука і Козака вирішили оскаржити санкції РНБО у суді

Під санкції вони потрапили ще у лютому

Під санкції вони потрапили ще у лютому

Фото: з відкритих джерел

Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко та цивільна дружина Тараса Козака Наталія Лавренюк подали позови до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду України щодо оскарження рішення РНБО стосовно введених проти них санкцій.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Верховного Суду.

Зазначається, що позов від Марченко надійшов 16 березня, а від Лавренюк - 17 березня. Вони обидві оскаржують рішення РНБО від 19 лютого 2021 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Воно було введено в дію указом президента №64/2021.

Також у суді повідомили про отримання позову від компанії Eviret LTD, зареєстрованої в Об'єднаних Арабських Еміратах. Вона також оскаржує санкції проти себе.

Окрім того, у Верховному Суді нагадують, що 16 березня цей же указ з рішенням РНБО оскаржив і сам Віктор Медведчук.

Нагадаємо, 19 лютого рішенням РНБО були введені санкції проти Віктора Медведчука і Оксани Марченко. Санкції вводяться через розслідування СБУ по фінансуванню тероризму.