У Києві судитимуть бухгалтера Нацполіції за махінації із зарплатою на 4,6 мільйона

Упродовж 6 років бухгалтер виплачувала зарплати на підставних осіб

Упродовж 6 років бухгалтер виплачувала зарплати на підставних осіб

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Правоохоронці повідомили, що до Шевченківського райсуду м. Києва скеровано обвинувальний акт стосовно головного бухгалтера – начальника одного з управлінь ГУ Національної поліції в Київській області за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу генерального прокурора.

Працівники управління, використовуючи підроблені документи, відкрили зарплатні карткові рахунки в одному з банків на 24 підставні особи, які не перебували у трудових відносинах з управлінням. Упродовж 6 років вони здійснювали нарахування і виплату заробітної плати, перераховуючи грошові кошти на їхні та власні рахунки", - йдеться у повідомленні.

Через службову недбалість головний бухгалтер упродовж тривалого часу не здійснювала контроль за діяльністю підлеглих працівників з питань нарахування та виплати заробітної плати, приймала до виконання підроблені платіжні відомості, безконтрольно погоджувала і підписувала їх, завіряючи печаткою установи, а також організовувала їх надходження для виконання в банк.

Зазначається, що внаслідок безпідставної виплати заробітної плати державі завдано понад 4,6 млн гривень збитків. Тепер службовій особі держустанови загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Раніше повідомлялось, що на Дніпропетровщині правоохоронці викрили "на гарячому" заступника начальника одного з відділень Кам'янського районного управління поліції, який займався "кришуванням" бізнесу та збирав "данину" з підприємців. Він вже звільнений з правоохоронних органів.