Суд розгляне проколи НАЗК щодо ділянки глави КСУ Тупицького в Криму

Ще один предмет розгляду - конфлікт інтересів під час скасування е-декларування

Ще один предмет розгляду - конфлікт інтересів під час скасування е-декларування

Фото: із відкритих джерел

Про це повідомляє пресслужба НАЗК, передає RegioNews.

Відомо, що засідання суду розпочнеться о 17:00.

Як особа, що склала відповідні протоколи, голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков візьме участь у засіданні”, - йдеться в повідомленні.

В НАЗК нагадали, що суд розгляне подання Олександром Тупицьким завідомо недостовірних відомостей у декларації, коли він не вказав земельну ділянку в окупованому Криму.

Ще один предмет розгляду - вчинення відстороненим головою КСУ дій і прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів. На думку НАЗК, Олександр Тупицький міг діяти в умовах конфлікту інтересів під час участі в розгляді рішення КСУ щодо неконституційності електронного декларування.

Нагадаємо, 8 лютого НАЗК склало 2 протоколи на Тупицького через незадекларовану ділянку в Криму.

2 березня голова НАЗК направив до суду протоколи на Тупицького.