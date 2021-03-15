09:01  15 березня
COVID-19 в Україні: за добу зафіксували більше 6 тисяч нових випадків
08:41  15 березня
В окупованому Криму знайшли "винних" у водній блокаду півострова
08:11  15 березня
За добу в ООС зафіксували 13 обстрілів: є поранений
UA | RU
UA | RU
15 березня 2021, 10:42 78

Суд розгляне проколи НАЗК щодо ділянки глави КСУ Тупицького в Криму

15 березня 2021, 10:42 78
Читайте также на русском языке
Ще один предмет розгляду - конфлікт інтересів під час скасування е-декларування
Ще один предмет розгляду - конфлікт інтересів під час скасування е-декларування
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 15 березня Голосіївський районний суд міста Києва розгляне протоколи Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) щодо відстороненого голови Конституційного суду Олександра Тупицького.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК, передає RegioNews.

Відомо, що засідання суду розпочнеться о 17:00.

Як особа, що склала відповідні протоколи, голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков візьме участь у засіданні”, - йдеться в повідомленні.

В НАЗК нагадали, що суд розгляне подання Олександром Тупицьким завідомо недостовірних відомостей у декларації, коли він не вказав земельну ділянку в окупованому Криму.

Ще один предмет розгляду - вчинення відстороненим головою КСУ дій і прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів. На думку НАЗК, Олександр Тупицький міг діяти в умовах конфлікту інтересів під час участі в розгляді рішення КСУ щодо неконституційності електронного декларування.

Нагадаємо, 8 лютого НАЗК склало 2 протоколи на Тупицького через незадекларовану ділянку в Криму.

2 березня голова НАЗК направив до суду протоколи на Тупицького.

кримінальна справа НАЗК Конституційний суд корупція Олександр Тупицький

На Чернігівщині вручили підозру керівнику держпідприємства за видобуток торфу на 20 мільйонів
13 березня 2021, 14:16
Харківські угоди: СБУ порушила справу про держзраду
12 березня 2021, 19:41
Потураєв прокоментував свою появу в "реєстрі корупціонерів"
12 березня 2021, 19:03
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Боротьба із облрадою та чутки про Разумкова. Чим відзначився у свої перші сто днів голова Хмельницької ОДА Гамалій
Тиха гавань: як ОПЗЖ стала володаркою Білгорода-Дністровського
Всі публікації »
Михайло Басараб
Віктор Таран
Олександр Черненко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram