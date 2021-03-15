Суд розгляне проколи НАЗК щодо ділянки глави КСУ Тупицького в Криму
Сьогодні, 15 березня Голосіївський районний суд міста Києва розгляне протоколи Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) щодо відстороненого голови Конституційного суду Олександра Тупицького.
Про це повідомляє пресслужба НАЗК, передає RegioNews.
Відомо, що засідання суду розпочнеться о 17:00.
Як особа, що склала відповідні протоколи, голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков візьме участь у засіданні”, - йдеться в повідомленні.
В НАЗК нагадали, що суд розгляне подання Олександром Тупицьким завідомо недостовірних відомостей у декларації, коли він не вказав земельну ділянку в окупованому Криму.
Ще один предмет розгляду - вчинення відстороненим головою КСУ дій і прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів. На думку НАЗК, Олександр Тупицький міг діяти в умовах конфлікту інтересів під час участі в розгляді рішення КСУ щодо неконституційності електронного декларування.
Нагадаємо, 8 лютого НАЗК склало 2 протоколи на Тупицького через незадекларовану ділянку в Криму.
2 березня голова НАЗК направив до суду протоколи на Тупицького.