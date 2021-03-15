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15 березня 2021, 17:50 4

Нардеп від "Слуг народу" Нікітіна потрапила до Єдиного реєстру корупціонерів

15 березня 2021, 17:50 4
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Раніше Печерським райсудом Києва на неї було накладено штраф 3400 грн
Раніше Печерським райсудом Києва на неї було накладено штраф 3400 грн
Фото з Facebook-сторінки Марини Нікітіної
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Народний депутат від "Слуги народу" Марина Нікітіна потрапила до Єдиного реєстру корупціонерів через “конфлікт інтересів”.

Про це свідчать дані реєстру корупціонерів, передає RegioNews.

Вчинення дій або прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів, – значиться в реєстрі у графі "Склад корупційного правопорушення”.

Зазначається, що Нікітіна була визнана винуватою у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-7 КУпАП (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів), на неї було накладено адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 3 400 грн.

Рішення приймав Печерський районний суд Києва.

Як повідомлялося 19 жовтня, "слугу народу" Марину Нікітіну оштрафували за призначення чоловіка своїм помічником. Сума штрафу склала 3400 гривень.

Слуга народа корупція реєстр конфлікт Печерський суд

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