Арахамія поки не бачить можливості створення нової коаліції в Раді
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія поки не бачить можливості для створення нової коаліції у Верховній Раді. Всі питання навколо цієї теми є поки лише теоріями та маніпуляціями.
Про це Арахамія розповів журналістам біля парламенту, передає RegioNews.
Він пояснив, що створенню будь-якої коаліції передує підписання коаліційної угоди, формат якої може обговорюватися роками.
Ми в теорії можемо мати широку коаліцію, ми можемо взяти групу "Довіра", "За майбутнє", фракції "Голос" і "Батьківщина" - такий проєкт є, в теоретичному плані. Але диявол у деталях", - заявив Давид Арахамія.
За його словами, вразі розробки коаліційної угоди також може виникнути багато ідеологічних і політичних непорозумінь.
Раніше повідомлялося, що у Раді передумали створювати окремий закон про опозицію.