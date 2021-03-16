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16 березня 2021, 12:04 36

Арахамія поки не бачить можливості створення нової коаліції в Раді

16 березня 2021, 12:04 36
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"Можливо, є розмови, але розмови ми можемо і три роки вести", пояснив він
"Можливо, є розмови, але розмови ми можемо і три роки вести", пояснив він
Фото: з відкритих джерел
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Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія поки не бачить можливості для створення нової коаліції у Верховній Раді. Всі питання навколо цієї теми є поки лише теоріями та маніпуляціями.

Про це Арахамія розповів журналістам біля парламенту, передає RegioNews.

Він пояснив, що створенню будь-якої коаліції передує підписання коаліційної угоди, формат якої може обговорюватися роками.

Ми в теорії можемо мати широку коаліцію, ми можемо взяти групу "Довіра", "За майбутнє", фракції "Голос" і "Батьківщина" - такий проєкт є, в теоретичному плані. Але диявол у деталях", - заявив Давид Арахамія.

За його словами, вразі розробки коаліційної угоди також може виникнути багато ідеологічних і політичних непорозумінь.

Раніше повідомлялося, що у Раді передумали створювати окремий закон про опозицію.

Давид Арахамія ВР парламент фракція коаліція

 
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