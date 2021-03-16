Арахамія поки не бачить можливості створення нової коаліції в Раді

"Можливо, є розмови, але розмови ми можемо і три роки вести", пояснив він

"Можливо, є розмови, але розмови ми можемо і три роки вести", пояснив він

Фото: з відкритих джерел

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія поки не бачить можливості для створення нової коаліції у Верховній Раді. Всі питання навколо цієї теми є поки лише теоріями та маніпуляціями.

Про це Арахамія розповів журналістам біля парламенту, передає RegioNews. Він пояснив, що створенню будь-якої коаліції передує підписання коаліційної угоди, формат якої може обговорюватися роками. Ми в теорії можемо мати широку коаліцію, ми можемо взяти групу "Довіра", "За майбутнє", фракції "Голос" і "Батьківщина" - такий проєкт є, в теоретичному плані. Але диявол у деталях", - заявив Давид Арахамія. За його словами, вразі розробки коаліційної угоди також може виникнути багато ідеологічних і політичних непорозумінь. Раніше повідомлялося, що у Раді передумали створювати окремий закон про опозицію.

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