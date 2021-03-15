Фракція "Слуги народу" підтримала план розблокувати приватизацію у ВР 16 березня

Цього року планується виставити на продаж колишній завод "Більшовик" у Києві, "Президент-готель", обленерго тощо

Цього року планується виставити на продаж колишній завод "Більшовик" у Києві, "Президент-готель", обленерго тощо

Фото з відкритих джерел

Верховна Рада у вівторок може розблокувати процес великої приватизації та ухвалити в цілому законопроект №4543.

Про це заявила заступниця голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа (фракція "Слуга народу") за підсумками розгляду цього питання на засіданні фракції в понеділок, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Питання досить термінове. Тому було ухвалено рішення... щоб розблокувати велику приватизацію, - сказала вона на брифінгу.

Підласа нагадала, що в державному бюджеті на 2021 рік передбачено 12 млрд грн надходжень від приватизації: 3 млрд грн - від малої приватизації і 9 млрд грн - від великої приватизації. Депутатка нагадала, що велика приватизація передбачає об'єкти балансовою вартістю понад 250 млн грн.

Представниця "Слуги народу" наголосила, що є "запобіжники", які не дадуть можливості зловживати процесом приватизації.

Об'єкти подаються на приватизацію за рішенням Кабінету Міністрів, а великі об'єкти готують на приватизацію інвестиційні радники, зокрема Кабмін затверджує стартову ціну, - сказала народна депутатка.

Вона додала, що об'єкти, приватизація яких заборонена, перераховані в ст.4 закону "Про приватизацію".

Там дуже великий перелік... і метрополітен, і атомні електростанції, і ліси, і надра, тобто всі стратегічні активи у нас фактично заборонено приватизувати, - сказала Підласа.

Депутатка повідомила, що у вівторок народні депутати розглядатимуть "ще один запобіжник" - законопроект №4020 про список заборонених до приватизації підприємств і підприємств, у яких заборонено відчужувати контрольний пакет акцій (50% + 1 акція).

Серед об'єктів, які цього року планується виставити на продаж, Підласа назвала колишній завод "Більшовик" у Києві, "Президент-готель", Об'єднану гірничо-хімічну компанію, обленерго, "Украгролізинг".

Як повідомлялося, 22 січня Шмигаль анонсував відновлення великої приватизації. Прем’єр заявив про це під час під час публічного обговорення проєкту Національної економічної стратегії-2030.