Чого чекати Зеленському від коаліції з Тимошенко

Юлія Тимошенко у понеділок підтвердила, що партія Батьківщина готова до створення коаліції у Верховній Раді з партією "Слуга народу"

Юлія Тимошенко у понеділок підтвердила, що партія Батьківщина готова до створення коаліції у Верховній Раді з партією "Слуга народу"

Про можливість такої коаліції почали говорити у кінці минулого року. Спочатку все було на рівні чуток, інсайдів, але вже з 2021 році про коаліцію заговорили публічно. "Слуга народу" ніби заперечує перемовини, але, як кажуть, диму без вогню не буває.

Загальна криза поглиблюється, в економіці, а особливо медицині та соціальній сфері. Це не може тривати вічно і призведе до гострої політичної кризи, виходом з якої, для чинної влади, будуть дочасні вибори, у кращому випадку.

Формування коаліції у Верховній Раді дасть не тільки можливість відтермінувати дочасні вибори, але й перекласти відповідальність на партнерів по коаліції.

Можна почути заяви, що Тимошенко є небезпечною для Зеленського, що вона "забере" у нього владу. Насправді Тимошенко забере негатив у Зеленського і у випадку успішності коаліції Зеленський тільки виграє, а у разі невдачі, зможе перекласти відповідальність на Тимошенко.

Тому, коаліція з Юлією Тимошенко, як є вже раніше писав, створює можливість спасти "рядового" Зеленського.