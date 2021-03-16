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Загострення в зоні ООС: бойовики 7 разів стріляли із забороненої зброї
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16 березня 2021, 18:47 5

Загострення в зоні ООС: бойовики 7 разів стріляли із забороненої зброї

16 березня 2021, 18:47 5
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Збройні Сили України відкривали вогонь у відповідь на агресивні дії окупаційних військ
Збройні Сили України відкривали вогонь у відповідь на агресивні дії окупаційних військ
Фото: із відкритих джерел
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16 березня, від початку доби в зоні проведення ООС було зафіксовано 7 випадків порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Окупанти відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних та станкових протитанкових гранатометів поблизу Водяного що на Приазов’ї”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, противник здійснив обстріл позицій ЗСУ із ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї неподалік населених пунктів Талаківка та Гнутове, а біля Павлополя бойовики стріляли з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

У передмісті Авдївки та Лебединського ворог обстрілював позиції українських захисників зі стрілецької зброї. На дії російсько-окупаційних військ Збройні Сили України відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед особового складу немає”, - додали в штабі ООС.

Вчора, 15 березня безпілотник ОБСЄ зафіксував на полігоні поблизу населеного пункту Круглик, 27 танків противника, які були розміщені за межами виділених місць зберігання озброєння.

Нагадаємо, 15 березня в зоні проведення ООС було зафіксовано 4 випадки порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

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