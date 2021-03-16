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Доба в ООС: бойовики гатили із заборонених озброєнь, втрат немає
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16 березня 2021, 08:11 120

Доба в ООС: бойовики гатили із заборонених озброєнь, втрат немає

16 березня 2021, 08:11 120
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На обстріл противника наші воїни відкривали вогонь
На обстріл противника наші воїни відкривали вогонь
Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 15 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", у передмісті населених пунктів Верхньоторецьке та Водяне, що на Приазов’ї, противник відкривав вогонь у бік позицій українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм та 120 мм, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Також окупанти вели вогонь поблизу населених пунктів Лебединське, Трудове, Гнутове та Мар'їнка. А в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", поруч містечка Південне, бойовики здійснили обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Станом на 7 годину ранку, 16 березня, обстрілів не зафіксовано. Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Нагадаємо, 15 березня в зоні проведення ООС було зафіксовано 4 випадки порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

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