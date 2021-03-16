Засідання ТКГ: Україна попросила ОБСЄ вилучити з групи "експертку" з окупованого Донецька

У результаті, засідання було призупинено

У результаті, засідання було призупинено

Фото з відкритих джерел

Про це повідомив член української делегації в ТКГ щодо Донбасу Сергій Гармаш на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

За словами члена української делегації, подібні "учасники" засідань "делегітимізують переговори, чим, власне, позбавляють їх сенсу".

Робоча група ТКГ з політичних питань сьогодні працювала лише одну годину. Модератор групи від ОБСЄ посол Морель оголосив перерву на прохання української сторони. Ніякого демаршу, просто Україна, в повній відповідності до Мінських угод, попросила ОБСЄ вилучити з групи запрошену запрошеними з Донецька російською стороною "експертку" Майю Пирогову. Ця громадянка в Україні була засуджена за тероризм на 10 років і оголошена в розшук, - написав Гармаш.

Гармаш додав, що оскільки посол Морель заявив, що це не в його компетенції, то українська делегація попросила перерви, "поки це питання не врегулює ТКГ, до компетенції якої, за словами представника ОБСЄ, входять подібні проблеми".

Він також підкреслив, що сам факт участі в переговорах людей, які не представляють жодного з членів ТКГ, "залишається за дужками". Представник ОБСЄ Морель, з його слів, обґрунтовує їх участь "усталеною практикою", яка усталилася, тому що "півтора місяця Кравчук на ТКГ мовчить".

Насправді, Кравчук не мовчить, але, правда, і по столу черевиком не стукає - мабуть саме це розглядається ОБСЄ як досить активна позиція, щоб реагувати на неї, - додав він.

Рабочая группа ТКГ по политическим вопросам сегодня работала всего один час. Модератор группы от ОБСЕ посол Морель... Posted by Sergiy Garmash on Tuesday, March 16, 2021

Як повідомлялося раніше, Кравчук прокоментував мобілізацію військ РФ на Донбасі: Будемо відповідати дзеркально. Він також зазначив, що Україні в протистоянні російській агресії допоможе Європа і США.