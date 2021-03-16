Обострение в зоне ООС: боевики 7 раз стреляли из запрещенного оружия

Вооруженные Силы Украины открывали огонь в ответ на агрессивные действия оккупационных войск

Вооруженные Силы Украины открывали огонь в ответ на агрессивные действия оккупационных войск

Фото: из открытых источников

16 марта, от начала суток в зоне проведения ООС было зафиксировано 7 случаев нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов вблизи Водяного что на Приазовье", - говорится в сообщении.

Кроме того, противник совершил обстрел позиций ВСУ из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия неподалеку населенных пунктов Талаковка и Гнутово, а у Павлополя боевики стреляли из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

В пригороде Авдеевки и Лебединского враг обстреливал позиции украинских защитников из стрелкового оружия. На действия российско-оккупационных войск Вооруженные Силы Украины открывали ответный огонь. Боевых потерь среди личного состава нет", - добавили в штабе ООС.

Вчера, 15 марта беспилотник ОБСЕ зафиксировал на полигоне вблизи населенного пункта Круглик 27 танков противника, которые были размещены за пределами выделенных мест хранения вооружения.

Напомним, 15 марта в зоне проведения ООС было зафиксировано 4 случая нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.