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Обострение в зоне ООС: боевики 7 раз стреляли из запрещенного оружия
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16 марта 2021, 18:47 5

Обострение в зоне ООС: боевики 7 раз стреляли из запрещенного оружия

16 марта 2021, 18:47 5
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Вооруженные Силы Украины открывали огонь в ответ на агрессивные действия оккупационных войск
Вооруженные Силы Украины открывали огонь в ответ на агрессивные действия оккупационных войск
Фото: из открытых источников
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16 марта, от начала суток в зоне проведения ООС было зафиксировано 7 случаев нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов вблизи Водяного что на Приазовье", - говорится в сообщении.

Кроме того, противник совершил обстрел позиций ВСУ из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия неподалеку населенных пунктов Талаковка и Гнутово, а у Павлополя боевики стреляли из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

В пригороде Авдеевки и Лебединского враг обстреливал позиции украинских защитников из стрелкового оружия. На действия российско-оккупационных войск Вооруженные Силы Украины открывали ответный огонь. Боевых потерь среди личного состава нет", - добавили в штабе ООС.

Вчера, 15 марта беспилотник ОБСЕ зафиксировал на полигоне вблизи населенного пункта Круглик 27 танков противника, которые были размещены за пределами выделенных мест хранения вооружения.

Напомним, 15 марта в зоне проведения ООС было зафиксировано 4 случая нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

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