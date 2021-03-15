Доба в ООС: бойовики чотири рази стріляли із забороненого озброєння

Окупанти продовжують вести провокаційні обстріли позицій українських військових

Окупанти продовжують вести провокаційні обстріли позицій українських військових

Фото: із відкритих джерел

Упродовж доби, 15 березня в зоні проведення ООС було зафіксовано 4 випадки порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід”, неподалік населеного пункту Верхньоторецьке окупанти відкривали вогонь із забороненого Мінськими домовленостями міномета калібру 82 мм, а неподалік селища Гнутове – з ручного протитанкового гранатомета”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, поблизу Водяного, що на Приазов’ї, бойовики обстрілювали позиції Збройних Сил України із великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ”, у передмісті населеного пункту Південне, противник здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів. Бойових втрат серед українських воїнів немає”, - розповіли в штабі ООС.

Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК проінформувала представників Місії ОБСЄ на Донбасі.

За добу сапери розмінували майже 2 гектари території в прифронтовому районі та передали на знищення 37 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, упродовж минулої доби в зоні проведення ООС бойовики 9 разів обстріляли підрозділи українських військових.