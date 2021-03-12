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12 березня 2021, 15:50 27

Кравчук повідомив, на коли планується "нормандський" саміт

12 березня 2021, 15:50 27
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Зараз над його організацією працюють радники голів країн-учасниць
Зараз над його організацією працюють радники голів країн-учасниць
Фото з відкритих джерел
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Саміт у нормандському форматі планують провести у квітні. Зараз над його організацією працюють радники голів країн-учасниць.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив глава української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук, пише RegioNews.

"Зараз йде велика робота на рівні політичних радників, де бере участь Єрмак (Андрій Єрмак - голова Офісу президента - ред.), Козак - радник Путіна та інші. Вони і вирішують це питання зустрічі на вищому рівні. Планується десь, мабуть, на квітень", - заявив Кравчук.

При цьому глава української делегації в ТКГ заявив, що поки не можна говорити про те, що така зустріч відбудеться з повною впевненість.

"Передбачити позицію Росії дуже важко. Вона змінюється буквально кожен день", - додав він.

Раніше Кравчук заявляв, що зараз немає передумов для проведення "нормандського саміту" в 2021 році.

Донбас Україна війна Нормандський формат ТКГ

 
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