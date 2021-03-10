Кравчук прокоментував мобілізацію військ РФ на Донбасі: Будемо відповідати дзеркально

Він також зазначив, що Україні в протистоянні російській агресії допоможе Європа і США

Він також зазначив, що Україні в протистоянні російській агресії допоможе Європа і США

Українська делегація в Тристоронній контактній групі збирається запропонувати новий мирний план врегулювання ситуації на Донбасі. Якщо окупанти відмовляться його приймати, Україна буде змушена відповідати на дії Росії дзеркально.

Про це повідомив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в ефірі телеканалу "Дом”, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Ми знаємо, що стягуються війська, які проходять тренування, навчання. Але українська армія, і сили українські вже не такі, як п’ять років тому, ми готові захищати свою землю... Ми не можемо не бачити загроз, вони є. На них ми будемо відповідати адекватно, будемо відповідати дзеркально. Але не провокуючи будь-які дії, небезпечні для життя людей, — сказав Кравчук.

За його словами, українські військові та силові структури в повному обсязі володіють інформацією про ситуацію на лінії зіткнення, кожен крок окупантів відстежується.

Збройні сили України, СБУ, МВС та їхні служби, прикордонні війська — всі наші українські сили володіють ситуацією на Донбасі. Мають інформацію, отриману різними шляхами — через розвідку і іншими способами. І для нас чогось несподіваного немає, — розповів Кравчук.

За його словами, українська делегація в ТКГ запропонує розглянути свій варіант мирного сценарію.

Але якщо друга сторона відмовиться, тоді у нас залишиться тільки одне — захищатися, — зазначив глава української делегації.

Кравчук також зазначив, що Україна не буде самотня, в її протистоянні російській агресії допоможе Європа і США.

Кожен день я чую заяви в Вашингтоні, в Брюсселі, що Європа все більше розуміє, хто виступає агресором — Росія. Сполучені Штати Америки заявляють, що суверенітет України не залишиться без допомоги, допомога буде нарощуватися. Таким чином світ не буде байдужий до тих спроб, якщо хтось зважиться таким способом випробовувати світ і далі. Думаю, він поплатитися дуже серйозно, — розповів Кравчук.

Як повідомлялося, 26 грудня Кравчук про бажання Зеленського швидко закінчити війну заявив: "З Москвою домовитися не можна". Наразі президент виступає за перегляд Мінських домовленостей.