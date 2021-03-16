Заседание ТКГ: Украина попросила ОБСЕ удалить из группы "экспертку" из оккупированного Донецка

В результате, заседание было приостановлено

В результате, заседание было приостановлено

Фото из открытых источников

Об этом сообщил член украинской делегации в ТКГ относительно Донбасса Сергей Гармаш на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

По словам члена украинской делегации, подобные "участники" заседаний "делегитимизують переговоры, чем, собственно, лишают их смысла".

Рабочая группа ТКГ по политическим вопросам сегодня работала только один час. Модератор группы от ОБСЕ посол Морель объявил перерыв по просьбе украинской стороны. Никакого демарша, просто Украина, в полном соответствии с Минскими соглашениями, попросила ОБСЕ удалить из группы приглашенную приглашенными из Донецка российской стороной "экспертку" Майю Пирогову. Эта гражданка в Украине была осуждена за терроризм на 10 лет и объявлена в розыск, - написал Гармаш.

Гармаш добавил, что, поскольку посол Морель заявил, что это не в его компетенции, то украинская делегация попросила перерыв, "пока этот вопрос не урегулирует ТКГ, к компетенции которой, по словам представителя ОБСЕ, входят подобные проблемы".

Он также подчеркнул, что сам факт участия в переговорах людей, которые не представляют ни одного из членов ТКГ, "остается за скобками". Представитель ОБСЕ Морель, с его слов, обосновывает их участие "сложившейся практикой", которая устоялась, потому что "полтора месяца Кравчук на ТКГ молчит".

На самом деле, Кравчук не молчит, но, правда, и по столу не стучит ботинком - видимо именно это ОБСЕ рассматривается как достаточно активная позиция, чтобы реагировать на нее, - добавил он.

Рабочая группа ТКГ по политическим вопросам сегодня работала всего один час. Модератор группы от ОБСЕ посол Морель... Posted by Sergiy Garmash on Tuesday, March 16, 2021

Как сообщалось ранее, Кравчук прокомментировал мобилизацию войск РФ на Донбассе: Будем отвечать зеркально. Он также отметил, что Украине в противостоянии российской агрессии поможет Европа и США.