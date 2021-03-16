НСЗУ затримала "ковідні надбавки" медикам у регіонах за лютий

Степанов пригрозив "кримінальними справами"

Степанов пригрозив "кримінальними справами"

Фото з Facebook-сторінки Ольги Кобевко

Міністру Степанову в прямому телеефірі поскаржилися медики Чернівецької обласної лікарні, які працюють з хворими на коронавірус, не отримали "ковідні" надбавки за лютий.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ток-шоу "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Чернівецька лікарка Ольга Кобевко в прямому ефірі поцікавилася у міністра причинами затримки виплат "ковідних коштів", Максим Степанов запевнив, що кошти перераховуються.

Це в нас відбувається таке, в деяких районах. Ми перераховуємо кошти з урахуванням усіх надбавок. Ці 300%... Яким чином ми будемо реагувати? Ми вже почали реагувати. Тобто, всі звіти від кожної лікарні, яким перерахована така-то сума коштів, яка повинна враховувати, в тому числі, таку підвищену заробітну плату. Те, що не підвищена заробітна плата, буде закінчуватися кримінальними справами. Крапка, – сказав Степанов.

Насправді, як з’ясувало Суспільне.Буковина, Національна служба здоров'я України ще не перерахувала гроші медзакладам.

За словами головного лікаря Чернівецької обласної лікарні Сергія Цинтара, "ковідні" надбавки за лютий не виплатили, бо не отримали гроші від Національної служби здоров’я. За січень з медиками розрахувалися.

У Хотинській районній лікарні також не отримали гроші за лютий, втім з медиками розрахувалися із залишків "ковідних пакетів", які отримали раніше. Працівникам платять надбавки до 300% за роботу з інфікованими пацієнтами. Про це сказав виконувач обов'язків головного лікаря Сергій Солодкий. За його словами, гроші щомісяця надходять у різний час.

За словами директора обласного департаменту охорони здоров'я Олега Чорного, НСЗУ може виплачувати гроші з затримками. Водночас пояснює, що керівники медзакладів самостійно вирішують, як розпоряджатися коштами. Наприклад, чи першочергово виділяти гроші на ліки, чи на виплати лікарям.

Гроші за лютий мають надійти на рахунки медзакладів найближчим часом. Наприкінці кожного місяця лікарні звітують про кількість пролікованих пацієнтів, після чого отримують кошти, сказала Суспільному прессекретарка НСЗУ Христина Петрик.

Як повідомлялося, ще 3 березня у Франківській лікарні не вистачає грошей на 300% доплати медикам. За гроші від НСЗУ лікарня закуповує ще харчування і медикаменти для хворих.