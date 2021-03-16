09:01  16 березня
В країні різко зросла кількість нових випадків зараження COVID-19
10:01  16 березня
Потужний вибух під Києвом: у поліції розповіли подробиці
08:11  16 березня
Доба в ООС: бойовики гатили із заборонених озброєнь, втрат немає
UA | RU
UA | RU
16 березня 2021, 15:08 439

НСЗУ затримала "ковідні надбавки" медикам у регіонах за лютий

16 березня 2021, 15:08 439
Читайте также на русском языке
Степанов пригрозив "кримінальними справами"
Степанов пригрозив "кримінальними справами"
Фото з Facebook-сторінки Ольги Кобевко
Читайте также
на русском языке

Міністру Степанову в прямому телеефірі поскаржилися медики Чернівецької обласної лікарні, які працюють з хворими на коронавірус, не отримали "ковідні" надбавки за лютий.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ток-шоу "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Чернівецька лікарка Ольга Кобевко в прямому ефірі поцікавилася у міністра причинами затримки виплат "ковідних коштів", Максим Степанов запевнив, що кошти перераховуються.

Це в нас відбувається таке, в деяких районах. Ми перераховуємо кошти з урахуванням усіх надбавок. Ці 300%... Яким чином ми будемо реагувати? Ми вже почали реагувати. Тобто, всі звіти від кожної лікарні, яким перерахована така-то сума коштів, яка повинна враховувати, в тому числі, таку підвищену заробітну плату. Те, що не підвищена заробітна плата, буде закінчуватися кримінальними справами. Крапка, – сказав Степанов.

Насправді, як з’ясувало Суспільне.Буковина, Національна служба здоров'я України ще не перерахувала гроші медзакладам.

За словами головного лікаря Чернівецької обласної лікарні Сергія Цинтара, "ковідні" надбавки за лютий не виплатили, бо не отримали гроші від Національної служби здоров’я. За січень з медиками розрахувалися.

У Хотинській районній лікарні також не отримали гроші за лютий, втім з медиками розрахувалися із залишків "ковідних пакетів", які отримали раніше. Працівникам платять надбавки до 300% за роботу з інфікованими пацієнтами. Про це сказав виконувач обов'язків головного лікаря Сергій Солодкий. За його словами, гроші щомісяця надходять у різний час.

За словами директора обласного департаменту охорони здоров'я Олега Чорного, НСЗУ може виплачувати гроші з затримками. Водночас пояснює, що керівники медзакладів самостійно вирішують, як розпоряджатися коштами. Наприклад, чи першочергово виділяти гроші на ліки, чи на виплати лікарям.

Гроші за лютий мають надійти на рахунки медзакладів найближчим часом. Наприкінці кожного місяця лікарні звітують про кількість пролікованих пацієнтів, після чого отримують кошти, сказала Суспільному прессекретарка НСЗУ Христина Петрик.

Як повідомлялося, ще 3 березня у Франківській лікарні не вистачає грошей на 300% доплати медикам. За гроші від НСЗУ лікарня закуповує ще харчування і медикаменти для хворих.

коронавірус COVID-19 медики зарплати Чернівецька область Максим Степанов МОЗ

У Миколаєві посилили карантин та перевели учнів на дистанційне навчання
16 березня 2021, 14:12
МОЗ просить Київ та Вінниччину посилити карантин, щоб уникнути "червоної” зони
16 березня 2021, 11:01
У Львові розгорнуть додаткові госпіталі для COVID-пацієнтів - Садовий
16 березня 2021, 10:32
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Туризм і сексизм. Чим запам’ятався голова Миколаївської ОДА Кім за перші сто днів роботи
Лінія розколу: як помститься Дубінський за своє виключення з партії Зеленського
Всі публікації »
Віталій Бала
Михайло Басараб
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram