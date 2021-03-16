У Миколаєві посилили карантин та перевели учнів на дистанційне навчання

Правоохоронцям поставили завдання посилено слідкувати за дотриманням протиепідемічних заходів

Правоохоронцям поставили завдання посилено слідкувати за дотриманням протиепідемічних заходів

Фото: mkrada.gov.ua

Сьогодні, 16 березня, у Миколаєві відбулося позачергове засідання міської комісії з питань ТЕБ та НС, на якому було ухвалене рішення про посилення карантинних заходів.

Про це повідомляє пресслужба міської ради, передає RegioNews.

За словами мера міста Олександр Сєнкевич, таке рішення є вимушеним і прийняте через ускладнення епідемічної ситуації.

На території Миколаївської області рівень госпіталізації знаходиться на понаднормовому рівні. Протягом останніх 5 тижнів відбувається постійне збільшення кількості нових випадків захворюваності.

У зв’язку з ускладненням епідемічної ситуації комісія ТЕБ і НС ухвалила рішення щодо введення додаткових ліжок в медичних закладах. Для лікування хворих з коронавірусом їх кількість збільшать на 95. Нові ліжка з’являться у 3 закладах: лікарнях №3 та №5, а також пологовому будинку №1”, - йдеться в повідомленні.

Також міська влада направила звернення до керівників вищих навчальних закладів з пропозицією перенести початок навчання на 10 годину ранку. У мерії вважають, що це має зменшити транспортне навантаження в ранкову годину пік та знизити скупчення людей на зупинках.

З 17 березня вихованців позашкільних та загальноосвітніх закладів переведено на дистанційне навчання. Виняток – учні 1-4-х класів. А з 22 березня усі школярі підуть на канікули, які триватимуть до 3 квітня”, - додали у міській раді.

Під час засідання правоохоронцям поставили завдання посилено слідкувати за дотриманням протиепідемічних заходів, зокрема в громадському транспорті та закладах торгівлі.

Нагадаємо, МОЗ просить Київ та Вінниччину посилити карантин, щоб уникнути "червоної” зони.

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