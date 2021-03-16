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16 березня 2021, 13:40 9

Ще у двох областях виявили "британський" штам коронавірусу

16 березня 2021, 13:40 9
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Цей варіант вірусу виявили у Вінницькій і Закарпатській областях
Цей варіант вірусу виявили у Вінницькій і Закарпатській областях
Фото з відкритих джерел
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Вірусологічна лабораторія клініки "Шаріте" підтвердила, що в Україні циркулює "британський" штам коронавірусу. Зокрема, цей варіант вірусу виявили у Вінницькій та Закарпатській областях.

Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров'я України, пише RegioNews.

Як повідомляється, ЦГЗ отримав результати секвенування останніх 152 зразків із 200, відправлених на дослідження в Німеччину. Після цього стало відомо, що на території Вінницької (чотири зразки) та Закарпатської (два зразки) областей є мутовані штами коронавірусу, які мають британське походження.

Раніше отримані результати секвенування з клініки "Шаріте" виявили в Україні циркуляцію 18 мутованих штамів. Вони походять із країн Європи (Італія, Данія, Бельгія та ін.), Азії, Великої Британії та Австралії.

Зазначається, що циркуляцію мутованих штамів, які мають південно-африканське або бразильське походження, поки що не виявлено.

Нагадаємо, в Україні хочуть звільнити виробників вакцин від відповідальності за наслідки щеплень.

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