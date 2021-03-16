Более половины украинцев не планируют делать прививки от COVID-19

Они объясняют это недостаточной эффективностью или безопасностью вакцин

Они объясняют это недостаточной эффективностью или безопасностью вакцин

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Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, передает RegioNews.

51,5% респондентов ответили, что не намерены делать прививки от COVID-19, 12% имеют намерение сделать ее в ближайшем будущем (или уже сделали такую ​​прививку), 16% намерены это сделать, но позже, 10% намерены это сделать только тогда, когда это будет нужно по формальным требованиям (например, для поездки за границу), 10% еще не определились", - говорится в сообщении.

Среди тех, кто не отказывается от намерения делать прививки, 19,52% готовы вакцинироваться при условии, что это будет бесплатно, 22,5% готовы платить за вакцину, а еще 5% готовы платить за то, чтобы вакцинироваться вне очереди.

Респонденты, которые не намерены делать прививки, чаще всего это мотивируют тем, что, по их мнению, вакцины, которые применяются в Украине, недостаточно эффективны и безопасны, но "какой-то другой" вакциной они готовы сделать прививку.

27% из них мотивируют свой отказ тем, что, по их мнению, риски от вакцинации превышают риски от самой болезни, 10% - тем, что уже переболели COVID-19, 7% имеют медицинские противопоказания, 3% считают, что вероятность того, что они заболеют COVID-19, очень низкая.

Напомним, Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге - Центр Разумкова.