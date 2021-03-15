У Вінниці три з п'яти COVID-стаціонарів заповнені на 95%

Уже задіяно 80% кисневих точок

Уже задіяно 80% кисневих точок

Фото з відкритих джерел

У Вінниці через загострення ситуації з коронавіруом більшість лікарень для пацієнтів з COVID заповнені на 95%.

Про це повідомляє Вінницька міськрада, передає RegioNews.

В цілому завантаженість ліжкового фонду міських лікарень, де надають стаціонарну допомогу хворим на коронавірус, станом на сьогодні складає 85%. Але у МКЛ № 1 та МКЛ № 3, а також у 1-му пологовому будинку місця зайняті на 95%. Крім того, задіяно 615 з 766 кисневих точок (або 80%), — йдеться у повідомленні.

За даними міської ради, загалом у місті нині хворіє 7013 мешканців громади. З яких 533 людини (або 7,6 %) отримують стаціонарну медичну допомогу, решта, — 6480 осіб, — лікуються вдома амбулаторно під спостереженням сімейних лікарів.

Якщо брати до уваги нові показники, що характеризують епідеміологічний процес в Україні, від Європейського регіонального офісу ВООЗ — то станом на минулу п’ятницю, 12 березня, Вінницький регіон мав найбільшу динаміку зростання захворюваності на COVID-19 за останні 30 діб: 15 216 випадків. Далі Івано-Франківська область та місто Київ — по 13 711 нових хворих. Але якщо брати динаміку за останні 7 днів, то найбільше приховане зростання захворюваності нині має Одещина — це 44,2%. На Вінниччині і у Чернівецькій області цей показник — на рівні мінус 0,2% та мінус 0,1% відповідно. Але при цьому в цілому за 2 тижні у нас в області спостерігається стале зростання нових випадків — на рівні 11,4%, — сказав директор департаменту охорони здоров’я Олександр Шиш.

Як повідомлялося раніше, 12 березня мер Вінниці повідомив, що у Вінниці запровадили карантинні обмеження "червоного" рівня. Реанімаційні відділення міста повністю заповнені хворими, Вінниця на межі потрапляння до "червоної" зони карантину.