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16 березня 2021, 09:43 28

"Червоних" зон в Україні може побільшати: які регіони під загрозою

16 березня 2021, 09:43 28
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Львівщині рекомендують посилити карантинні заходи
Львівщині рекомендують посилити карантинні заходи
Фото: Sputnik
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Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що Київ, Вінницька та Львівська області можуть потрапити в "червону зону" через погіршення ситуації з коронавірусом.

Як передає RegioNews, про це міністр заявив під час ефіру програми "Свобода слова".

За його словами, найважча ситуація з киснем для пацієнтів спостерігається на Закарпатті, число хворих зростає, в тому числі через поширення "британського" штаму.

Є напружена ситуація у Вінницькій області, Києві, Львівській області. Водночас Львівщині я порадив не чекати рівня "червоної" небезпеки і прийняти карантинні заходи", - сказав Степанов.

Нагадаємо, "червона зона" передбачає максимальні карантинні обмеження, які діяли в Україні на локдауні після новорічних свят:

  • забороняється прийом відвідувачів в закладах громадського харчування;
  • припиняють роботу спортзали, розважальні та культурні установи;
  • під забороною всі масові заходи;
  • заборонено відвідування навчальних закладів школярам 5-11 класу - вони переходять на дистанційне навчання;
  • забороняється посадка і висадка пасажирів на регулярних і нерегулярних рейсах міжобласного сполучення залізничним, авіаційним та автомобільним транспортом;
  • на в'їздах і виїздах з області встановлюються КПП, вводиться обов'язковий температурний скринінг.

Нагадаємо, раніше голова МОЗ Степанов назвав умову для введення в Україні жорсткого локдауну.

коронавірус карантин МОЗ регіони область зона

 
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