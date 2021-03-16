"Червоних" зон в Україні може побільшати: які регіони під загрозою
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що Київ, Вінницька та Львівська області можуть потрапити в "червону зону" через погіршення ситуації з коронавірусом.
Як передає RegioNews, про це міністр заявив під час ефіру програми "Свобода слова".
За його словами, найважча ситуація з киснем для пацієнтів спостерігається на Закарпатті, число хворих зростає, в тому числі через поширення "британського" штаму.
Є напружена ситуація у Вінницькій області, Києві, Львівській області. Водночас Львівщині я порадив не чекати рівня "червоної" небезпеки і прийняти карантинні заходи", - сказав Степанов.
Нагадаємо, "червона зона" передбачає максимальні карантинні обмеження, які діяли в Україні на локдауні після новорічних свят:
- забороняється прийом відвідувачів в закладах громадського харчування;
- припиняють роботу спортзали, розважальні та культурні установи;
- під забороною всі масові заходи;
- заборонено відвідування навчальних закладів школярам 5-11 класу - вони переходять на дистанційне навчання;
- забороняється посадка і висадка пасажирів на регулярних і нерегулярних рейсах міжобласного сполучення залізничним, авіаційним та автомобільним транспортом;
- на в'їздах і виїздах з області встановлюються КПП, вводиться обов'язковий температурний скринінг.
Нагадаємо, раніше голова МОЗ Степанов назвав умову для введення в Україні жорсткого локдауну.