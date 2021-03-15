Верховний Суд відклав розгляд касаційних скарг на вирок Януковичу до 12 квітня

Адвокати оскаржують його засудження до 13 років позбавлення волі за держзраду та пособництво у веденні війни проти України

Адвокати оскаржують його засудження до 13 років позбавлення волі за держзраду та пособництво у веденні війни проти України

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Верховний суд відклав на 12 квітня розгляд касаційних скарг адвокатів експрезидента України Віктора Януковича на вирок суду першої інстанції, яким його було засуджено до 13 років позбавлення волі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Верховного суду. Так, 15 березня 2021 року колегія суддів Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду розпочала розгляд кримінального провадження за касаційними скаргами захисників Януковича, який був засуджений до 13 років позбавлення волі за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни проти України. ККС ВС відклав розгляд кримінального провадження на 12 квітня у зв’язку з тим, що 12 березня від одного із захисників надійшло доповнення до касаційної скарги, із яким мають ознайомитися сторони провадження, - йдеться в повідомленні. Повідомляється, що як установили суди, навесні 2014 року Янукович звернувся з письмовою заявою до президента Російської Федерації з проханням використати Збройні сили РФ на території України, чим надав Російській Федерації та її представникам допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Крім того, він сприяв представникам влади і службовим особам Збройних сил РФ у веденні агресивної війни проти України. Як повідомлялося раніше, 11 березня ВАКС скасував постанову про зупинення досудового розслідування у справі Януковича. Суддя не встановив мотивів слідства для звернення за міжнародною допомогою в кримінальному провадженні.

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