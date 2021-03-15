Верховный Суд отложил рассмотрение кассационных жалоб на приговор Януковичу до 12 апреля

Адвокаты обжалуют его осуждение к 13 годам лишения свободы за госизмену и пособничество в ведении войны против Украины

Адвокаты обжалуют его осуждение к 13 годам лишения свободы за госизмену и пособничество в ведении войны против Украины

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Верховный суд отложил на 12 апреля рассмотрение кассационных жалоб адвокатов экс-президента Украины Виктора Януковича на приговор суда первой инстанции, которым его приговорили к 13 годам лишения свободы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Верховного суда. Так, 15 марта 2021 года коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда начала рассмотрение уголовного производства по кассационным жалобам защитников Януковича, который был приговорен к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины. КУС ВС отложил рассмотрение уголовного производства на 12 апреля в связи с тем, что 12 марта от одного из защитников поступило дополнение к кассационной жалобе, с которым должны ознакомиться стороны производства, - говорится в сообщении. Сообщается, что как установили суды, весной 2014 года Янукович обратился с письменным заявлением к президенту Российской Федерации с просьбой использовать Вооруженные силы РФ на территории Украины, чем предоставил Российской Федерации и ее представителям помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Кроме того, он способствовал представителям власти и должностным лицам Вооруженных сил РФ в ведении агрессивной войны против Украины. Как сообщалось ранее, 11 марта ВАКС отменил постановление о приостановлении досудебного расследования в деле Януковича. Судья не установил мотивов следствия для обращения за международной помощью в уголовном производстве.

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