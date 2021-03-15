У Львові викрили масштабний конвертаційний центр з оборотом у 17 млрд грн

У ході проведення п'яти обшуків слідчі вилучили 5 мільйонів гривень необлікованої готівки

У ході проведення п'яти обшуків слідчі вилучили 5 мільйонів гривень необлікованої готівки

Фото: gp.gov.ua

У Львові правоохоронці викрили незаконний конвертаційний центр з обігом близько 1,7 мільярда гривень.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру ОГП, передає RegioNews.

Ряд пов'язаних підприємств шляхом проведення імпортних операцій з придбання продовольчих товарів формували податковий кредит, при цьому реалізовуючи їх за готівку без фактичного відображення в податковому та бухгалтерському обліках", - йдеться у повідомленні.

Далі підроблювались фінансово-господарські документи, здійснювалось відображення "безтоварної” реалізації ввезеного товару, а також формувався податковий кредит для "ризикових” підприємців.

Загальний обіг коштів підприємств, залучених до протиправної діяльності, за період 2019-2020 років становив близько 1,7 млрд грн.



У ході проведення 5 обшуків у офісних приміщеннях конвертаційного центру вилучено 5 млн грн необлікованих готівкових коштів, 102 печатки юридичних осіб, комп’ютерну техніку та "чорнову бухгалтерію".

Раніше повідомлялось, що у Запорізькій області оперативники викрили шахрайську "схему" із заволодіння коштами людей та припинили діяльність "сall-centre".