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15 березня 2021, 12:14 13

В Офісі генпрокурора підозрюють посадовця Держаудитслужби у махінаціях з тендером

15 березня 2021, 12:14 13
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Фото: gp.gov.ua
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За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито та повідомлено про підозру заступнику директора одного з департаментів Державної аудиторської служби України за фактом одержання неправомірної вигоди.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру ОГП, передає RegioNews.

За даними слідства, протягом 2021 року службовець вимагав від представника підприємства 5 тис. доларів неправомірної вигоди. За ці кошти він обіцяв сприяти у складенні висновку щодо порушення законодавства про публічні закупівлі, допущені замовником, що дозволило б підприємству повторно взяти участь у тендері, який воно програло", - йдеться у повідомленні.

Після одержання всієї суми коштів його затримано правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України.

Проводяться першочергові слідчі дії, встановлюються інші особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Нагадаємо, на Тернопільщині затримали податківця: його підозрюють у вимаганні 1 млн грн хабаря.

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