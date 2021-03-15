В Офісі генпрокурора підозрюють посадовця Держаудитслужби у махінаціях з тендером

Про це йдеться у повідомленні пресцентру ОГП, передає RegioNews.

За даними слідства, протягом 2021 року службовець вимагав від представника підприємства 5 тис. доларів неправомірної вигоди. За ці кошти він обіцяв сприяти у складенні висновку щодо порушення законодавства про публічні закупівлі, допущені замовником, що дозволило б підприємству повторно взяти участь у тендері, який воно програло", - йдеться у повідомленні.