У "Слузі народу" розповіли, коли Рада може скасувати переведення годинників
В парламенті зареєстрований законопроєкт, який передбачає скасування переходу на літній і зимовий час в Україні
В парламенті зареєстрований законопроєкт, який передбачає скасування переходу на літній і зимовий час в Україні
Народні депутати під час засідання 19 березня можуть остаточно скасувати перехід на літній час, проголосувавши у другому читанні за проєкт закону №4201.
Про це агентству "Інтерфакс-Україна" розповіла заступниця голови комітету Ради з питань економічного розвитку і нардеп від "Слуги народу” Роксолана Підласа, передає RegioNews.
Згідно з порядком денним, ми розглядатимемо законопроект №4201 у другому читанні на засіданні комітету економічного розвитку в середу. Це означає, що вже в п'ятницю ми зможемо розглянути його і в сесійній залі парламенту", - сказала Підласа.
Нагадаємо, 3 березня депутати у першому читанні схвалили законопроєкт №4201 "Про обчислення часу в Україні".
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