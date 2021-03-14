Виключення Дубінського із "Слуги народу" розглянуть найближчим часом - Корнієнко

14 березня конференція Київської обласної організації партії вирішила, що Дубінський більше не є її головою

14 березня конференція Київської обласної організації партії вирішила, що Дубінський більше не є її головою

Фото: із відкритих джерел

Провладна партія "Слуга народу" найближчим часом розгляне питання виключення із своїх лав народного депутата Олександра Дубінського, якого через санкції США виключили із фракції, а також звільнили з посади голови Київського обласного осередку.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна” повідомив голова партії "Слуга народу” Олександр Корнієнко, передає RegioNews.

Він зазначив, що за новою редакцією статуту партії, її голова за власною ініціативою або за поданням структурних підрозділів може прийняти рішення про виключення того чи іншого члена політсили.

Олександр Корнієнко пояснив, що підставою для такого рішення можуть бути невизнання або невиконання членом партії її програми та статуту, невиконання статутних обов'язків, рішень і розпоряджень вищих керівних органів партії, членство в іншій партії, а також вчинення дій, які дискредитують партію або завдають їй шкоди.

У випадку з Дубінським приводом для його виключення зі "Слуги народу" є порушення статуту за допомогою проведення "своїх" конференцій і непокора керівним органам партії”, - заявив нардеп.

Він наголосив, що 14 березня конференція Київської обласної організації "Слуги народу" вирішила, що Олександр Дубінський більше не є її головою, тому "всі його подальші дії щодо скликання рад і конференцій будуть нелегітимними з точки зору статуту партії і можуть бути оскаржені в суді".

Народний депутат уточнив, що на конференцію Київської обласної організації зібралися 15 з 25 осіб, закріплених за регіоном, отже був кворум, і тому конференція легітимна.

Конференція Київської обласної партійної організації відбулася відповідно до нового статуту. Незважаючи на те, що він ще не зареєстрований в Мін'юсті, він починає діяти з моменту його ухвалення на з'їзді. Дубінський визнав дію нового статуту, публічно погодившись з тим, що він є членом Національної ради громад", – заявив Корнієнко.

Протягом 10 днів новий статут відправлять на реєстрацію, у цей період головою Київської обласної організації за реєстрами буде залишатися Олександр Дубінський.

Ми сподіваємося, що він не здійснюватиме протиправних дій. З точки зору вищих керівних органів партії для нас єдиним керівником Київської обласної організації є Андрій Мотовиловець, і з ним буде налагоджуватися взаємодія", – говорить Корнієнко.

Нагадаємо, 14 березня Олександра Дубінського зняли з посади голови Київської обласної організації "Слуги народу”.

Ввечері 13 березня голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко підписав розпорядження про скликання конференції на вимогу членів місцевої організації у Київській області.

Також "Слуги народу" змінили структуру: тепер у партії буде Політрада та Національна рада громад.

Того ж дня Корнієнко не зміг виключити Дубінського з партії, оскільки, "до нього претензій немає".