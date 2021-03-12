Зеленський підписав закон про посилення штрафів для водіїв: що передбачає документ

Законом також посилюються штрафи для пішоходів

Законом також посилюються штрафи для пішоходів

Офіс президента

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента, пише RegioNews.

Відповідно до закону, якщо водій знаходився у стані алкогольного сп'яніння, йому буде загрожувати штраф в розмірі 17 тисяч грн (до цього штраф становив 10,2 тисячі) з позбавленням водійських прав на рік.

За повторне порушення протягом року вже загрожує штраф в розмірі 34 тисячі гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки з оплатним вилученням авто або без такого.

За ДТП у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння, в результаті якого потерпілий отримав травми середньої тяжкості, позбавлятимуть волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п'яти років.

Такі ж дії будуть карати позбавленням волі на термін до 3 до 8 років (позбавлення прав від 5 до 8 років) в разі, якщо потерпілий отримав важкі травми.

Якщо потерпілий загинув, винуватцю у стані сп'яніння загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням прав на термін від 5 до 10 років. Якщо жертв кілька - це каратимуть позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням прав на термін від 7 до 10 років.

Мінімальний штраф підвищили до 510 гривень. Таке покарання передбачено за:

непристебнутий ремінь;

відсутність шолома у мотоцикліста;

неосвітлений номерний знак;

розмова по телефону за кермом без гарнітури;

порушення правил проїзду перехресть, зупинок, проїзд на заборонний сигнал світлофора, правил обгону.

За втечу з місця ДТП штраф складе 3,4 тисячі гривень. Таке ж покарання буде за перевищення швидкості в населених пунктах більш ніж на 50 км/год.

Пішоходів, які переходять дорогу в недозволеному місці, каратимуть штрафом у 255 грн. При цьому раніше розмір штрафу становив лише 51 гривню. За порушення ПДР велосипедисти повинні будуть заплатити штраф у розмірі 340 грн. За ці ж порушення, вчинені напідпитку - 680 грн, за створення аварійної ситуації - 850 грн.

Нагадаємо, 16 лютого Рада прийняла закон про збільшення штрафів для водіїв і пішоходів.