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12 березня 2021, 17:46 4

Стало відомо, скільки доз вакцин в Україні викинули за 2 тижні

12 березня 2021, 17:46 4
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Це були невикористані вакцини
Це були невикористані вакцини
Рixabay
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Міністерство охорони здоров'я України заявило, що за два тижні кампанії з вакцинації від COVID-19 загальна кількість невикористаної вакцини склало 97 доз.

Про це йдеться у відповіді Міністерства на запит агентства "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.

"Станом на ранок 9.03.2021 року, загальна кількість невикористаних доз вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19, а саме розбито, пошкоджено або не підлягає використанню склало 97 доз", — розповіли в МОЗ.

У міністерстві наголосили, що це більш ніж в 50 разів менше заставленого показника втрати, визначеного наказом МОЗ.

Раніше у МОЗ пояснили, хто може вакцинуватися від коронавірусу позачергово.

коронавірус Україна вакцина Сміттєзвалище вакцинація

 
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