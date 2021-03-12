Стало відомо, скільки доз вакцин в Україні викинули за 2 тижні
Це були невикористані вакцини
Це були невикористані вакцини
Міністерство охорони здоров'я України заявило, що за два тижні кампанії з вакцинації від COVID-19 загальна кількість невикористаної вакцини склало 97 доз.
Про це йдеться у відповіді Міністерства на запит агентства "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.
"Станом на ранок 9.03.2021 року, загальна кількість невикористаних доз вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19, а саме розбито, пошкоджено або не підлягає використанню склало 97 доз", — розповіли в МОЗ.
У міністерстві наголосили, що це більш ніж в 50 разів менше заставленого показника втрати, визначеного наказом МОЗ.
Раніше у МОЗ пояснили, хто може вакцинуватися від коронавірусу позачергово.
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