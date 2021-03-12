Зеленский учредил Консультативный совет по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины

Сегодня он подписал соответствующий указ

Сегодня он подписал соответствующий указ

Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский создал Консультативный совет по вопросам обеспечения прав и свобод лиц, которые принимали участие в защите Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Президент Украины Владимир Зеленский создал Консультативный совет по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, которые принимали участие в защите Украины. Соответствующий указ № 93/2021 Глава государства подписал сегодня, - говорится в сообщении.

Сообщается, что решение о создании этого совещательного органа было принято Зеленским с учетом социального напряжения и запроса общества на доступ к справедливости и объективного рассмотрения уголовных производств и судебных решений по делам защитников Украины.

Как отметила председатель Консультативного совета Алена Вербицкая, орган при Офисе Президента создается для отстаивания прав людей, которые защищали наше государство. С начала российской вооруженной агрессии защищать Украину пошли тысячи добровольцев. Некоторые из них стали жертвами несовершенного украинского законодательства – сотни добровольцев оказались за решеткой и были осуждены за военные преступления по законам мирного времени. Ныне известные примеры судебных разбирательств, когда за выполнение служебных обязанностей человека пытались осудить более 10 лет заключения.

Европейское правовое государство – это прежде всего государство, в котором царит верховенство права и равенство всех перед законом. Так случилось, что долгое время с начала вооруженной агрессии на востоке Украины, аннексии Крыма не были учтены некоторые обстоятельства и не приняты соответствующие законы, которые предоставляли бы возможность защитить права военнослужащих и добровольцев, которые принимали участие в защите Украины, – отметила она.

Вербицкая отметила, что в таких делах есть обстоятельства, которые требуют дополнительного анализа, более глубокого изучения, и именно для этого создается Консультативный совет.

По словам председателя Консультативного совета, в его состав будут входить народные депутаты Украины, представители органов исполнительной власти, оборонных ведомств, правозащитники и общественные деятели. Будет возможность привлекать также правительственные и неправительственные организации, в том числе международные, для получения помощи и консультаций. Работа Совета позволит наладить эффективную коммуникацию гражданского общества с рядом государственных органов власти, что скажется на результативности и эффективности, ведь все вопросы будут рассматриваться и обсуждаться за одним столом, а не через многочисленные письменные запросы и долгожданные ответы, как это происходило раньше.

Как сообщалось, 9 марта Зеленский анонсировал, что в Украине начнет работу центр противодействия дезинформации.