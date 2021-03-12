В Житомирской области отменили все внутренние автобусные рейсы

Регион находится в "красной" зоне карантина из-за стремительного распространения коронавируса

Регион находится в "красной" зоне карантина из-за стремительного распространения коронавируса

Фото: из открытых источников

На территории Житомирской области сегодня, 12 марта отменили все внутренние областные автобусные рейсы в пределах региона.

Об этом сообщает "Укринформ", передает RegioNews.

Известно, что межобластные и международные автобусные маршруты работают без изменений.

По словам начальника отдела транспорта и связи департамента регионального развития Житомирской ОГА Валерия Ясинецкого, транспорт не ходит в соответствии с постановлением Кабинета Министров №154 от 24 февраля.

Постановлением введены дополнительные ограничения в областях, которые находятся в красной зоне карантина. Одним из таких является запрет осуществления регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом. Данное постановление действует, а контроль за его соблюдением возложен на органы Национальной полиции", - сказал Ясинецкий.

Напомним, ранее в Житомире решили не останавливать транспорт и отправили учеников на каникулы.