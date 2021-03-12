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В Житомирской области отменили все внутренние автобусные рейсы
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12 марта 2021, 13:59 183

В Житомирской области отменили все внутренние автобусные рейсы

12 марта 2021, 13:59 183
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Регион находится в "красной" зоне карантина из-за стремительного распространения коронавируса
Регион находится в "красной" зоне карантина из-за стремительного распространения коронавируса
Фото: из открытых источников
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На территории Житомирской области сегодня, 12 марта отменили все внутренние областные автобусные рейсы в пределах региона.

Об этом сообщает "Укринформ", передает RegioNews.

Известно, что межобластные и международные автобусные маршруты работают без изменений.

По словам начальника отдела транспорта и связи департамента регионального развития Житомирской ОГА Валерия Ясинецкого, транспорт не ходит в соответствии с постановлением Кабинета Министров №154 от 24 февраля.

Постановлением введены дополнительные ограничения в областях, которые находятся в красной зоне карантина. Одним из таких является запрет осуществления регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом. Данное постановление действует, а контроль за его соблюдением возложен на органы Национальной полиции", - сказал Ясинецкий.

Напомним, ранее в Житомире решили не останавливать транспорт и отправили учеников на каникулы.

карантин транспорт ОГА Житомирская область автобусные маршруты красная зона

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