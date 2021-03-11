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СНБО на следующем заседании рассмотрит санкции против физических лиц - Данилов
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11 марта 2021, 18:17 182

СНБО на следующем заседании рассмотрит санкции против физических лиц - Данилов

11 марта 2021, 18:17 182
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Фото: из открытых источников
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Совет национальной безопасности и обороны Украины на следующем заседании продолжит рассматривать санкции против отдельных физических лиц.

Об этом во время брифинга по итогам заседания 11 марта рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, передает RegioNews.

Его попросили прокомментировать возможное введение санкций против олигарха Игоря Коломойского, о которых в интервью ранее говорила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Данилов сказал, что Мендель не работает в Аппарате СНБО, и поэтому он не может комментировать, что именно она имела в виду.

Что касается ситуации, связанной с санкциями, соответственно, против тех или иных физических лиц, на следующем заседании обязательно будет продолжена эта ситуация. Мы сегодня на заседании рассматривали этот вопрос, дано поручение соответствующим органам", - заявил Данилов.

Он напомнил, что санкции в Украине, согласно действующему законодательству, могут инициировать Служба безопасности Украины, Кабинет Министров, Верховная Рада, Нацбанк и президент.

На следующем заседании обязательно будет рассматриваться санкционный вопрос. Кого это коснется, вы узнаете только после заседания СНБО", - добавил Данилов.

Напомним, 11 марта Алексей Данилов заявил, что депутатов, которые голосовали за "Харьковские соглашения", проверит СБУ.

Также СНБО продлил санкции против двух российских банков, санкционные ограничения по ним всплывали 15 марта.

Кроме того, Данилов сказал, что предприятие "Мотор Сич" вскоре вернут в государственную собственность.

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