У Франківську на боротьбу з COVID-19 виділили мільйон гривень і розгорнуть додаткові місця

У місті вже гостро відчувається нестача медичних кадрів

У місті вже гостро відчувається нестача медичних кадрів

Фото: із відкритих джерел

Сьогодні, 11 березня в Івано-Франківську відбулося засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому обговорили процес розгортання додаткових ліжок і залучення більшої кількості медиків.

Про це у Facebook повідомив мер міста Руслан Марцінків, передає RegioNews.

Він запропонував розгорнути максимальну кількість ліжок на базі підпорядкованих міській раді лікарняних закладів, зокрема, Центральної міської клінічної лікарні, міської клінічної лікарні № 1 та міської дитячої клінічної лікарні.

Підготувати резерви ліжок на базі поліклініки № 2. Два поверхи. 40 ліжок уже в дорозі. Потрібно 100-120 ліжок", - сказав Марцінків.

За словами заступника головного лікаря Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні Володимира Вовчука, зараз у місті є проблема із медичним персоналом.

Друга проблема наша, крім того, що не вистачає апаратів для дихання - персонал. Ми мобілізували працівників кафедри, яка працює на нашій базі, інтернів. Треба приймати ще якісь рішення по кадрах, персоналу не вистачає. Якщо оголосили ще додаткових 120 ліжок, це проблема", - каже Володимир Вовчук.

Зазначається, що медичних сестер зараз ще можливо мобілізувати, але лікарів знайти важче. Окрім того, є певні процесуальні труднощі.

Під час засідання комісія проголосувала за виділення одного мільйону гривень із резервного фонду на закупівлю кисневих концентраторів, облаштування киснем ліжок тощо.

Нагадаємо, в Івано-Франківську відкриють ще один COVID-госпіталь і зупинять тролейбуси.