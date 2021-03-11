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11 березня 2021, 13:46 7

ДТП з українцями у Польщі: з лікарні виписали першого постраждалого

11 березня 2021, 13:46 7
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У тяжкому стані в польських лікарнях залишається двоє українців
У тяжкому стані в польських лікарнях залишається двоє українців
Фото: з відкритих джерел
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Станом на 11 березня в лікарнях Польщі на лікуванні залишається 21 українець - всі вони постраждали внаслідок ДТП 6 березня.

Як передає RegioNews, про це повідомив генконсул України у Любліні Василь Павлюк у коментарі "Укрінформу".

Напередодні з лікарні виписано одного чоловіка. Відтак, зараз в лікарнях перебуває ще 21 людина, двоє з яких залишаються у тяжкому стані”, - повідомив він.

За його словами, виписаний чоловік вирішив далі не їхати в Україну, а повернутися до родини, яка перебуває в Польщі.

Павлюк також додав, що ще 3-4 постраждалих готуються до перевезення в Україну до кінця наступного тижня. Вони не можуть пересуватися самотужки, тому їх потрібно перевозити в Україну каретами швидкої допомоги. Генконсул пояснив, що їх життю нічого не загрожує, але вони потребуватимуть тривалого лікування і подальшої тривалої реабілітації. Зараз вирішується питання щодо їх перевезення в Україну.

За інформацією дипломата, похоронна фірма завершує збір усіх документів для вивезення тіл п’яти загиблих українців додому. "Тіла п’ятьох українців планують вивозити двома катафалками завтра. Якщо до завтра не вдасться підготувати усі документи, то відправку тіл буде відкладено до понеділка”, - сказав генконсул.

Він уточнив, що двох загиблих жінок перевезуть до Кривого Рогу, третю - до Одеси, а двох померлих чоловіків - до Шепетівки та Тернополя відповідно.

Нагадаємо, 6 березня поблизу прикордонного пункту пропуску "Корчова-Краківець" автобус "Познань-Херсон" потрапив у ДТП, внаслідок чого загинуло 5 людей, а 35 осіб потрапили до лікарень. Всього в автобусі було 57 українців.

Пізніше у поліції назвали попередню причину ДТП з українським автобусом у Польщі поблизу населеного пункту Кашице.

7 березня стало відомо, що в результаті аварії 26 громадян залишаються у лікарнях, 24 українці вирушили додому.

Також повідомлялось, що водія автобуса можуть посадити на 8 років.

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