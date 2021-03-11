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Міськрада Одеси пішла на дистанційку через спалах коронавірусу
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11 березня 2021, 13:52 392

Міськрада Одеси пішла на дистанційку через спалах коронавірусу

11 березня 2021, 13:52 392
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Там також посилили карантин
Там також посилили карантин
Фото: izbirkom.org.ua
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Через погіршення епідеміологічної ситуації у місті і для запобігання поширенню COVID-19 міськрада Одеси запровадила додаткові карантинні обмеження. Робота мерії відбуватиметься в онлайн-режимі.

Про це повідомляє прес-служба одеської міськради, пише RegioNews.

Зазначається, що одеський міський голова підписав розпорядження № 147 від 09.03.2021 р. "Про додаткові заходи щодо посилення карантину у роботі виконавчих органів, комунальних підприємств та установ Одеської міської ради". Згідно з документом, з 12 березня 2021 року у виконавчих органах Одеської міської ради запроваджується дистанційна робота (до особливого розпорядження).

Керівникам виконавчих органів Одеської міської ради рекомендовано затвердити графіки чергування працівників, забезпечити скасування, перенесення або переведення в онлайн-формат усіх заходів, проведення яких заплановано, починаючи з 12 березня.

Нагадаємо, у Закарпатській області дозволили точково посилювати карантинні обмеження.

коронавірус Україна Одеса карантин робота

 
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