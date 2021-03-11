12:49  11 марта
В Украине изменились карантинные зоны: "оранжевых" областей стало больше
13:52  11 марта
Горсовет Одессы перешел на дистанционку из-за вспышки коронавируса
08:11  11 марта
На Донбассе из-за обстрелов погиб военный: Украина заявляет о грубых нарушениях со стороны боевиков
UA | RU
UA | RU
11 марта 2021, 14:45 22

Во Франковске на борьбу с COVID-19 выделили миллион гривен и развернут дополнительные места

11 марта 2021, 14:45 22
Читайте також українською мовою
В городе уже остро ощущается нехватка медицинских кадров
В городе уже остро ощущается нехватка медицинских кадров
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 11 марта в Ивано-Франковске состоялось заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором обсудили процесс развертывания дополнительных коек и привлечения большего количества медиков.

Об этом в Facebook сообщил мэр города Руслан Марцинкив, передает RegioNews.

Он предложил развернуть максимальное количество коек на базе подчиненных городскому совету больничных учреждений, в частности, Центральной городской клинической больницы, городской клинической больницы №1 и городской детской клинической больницы.

Подготовить резервы коек на базе поликлиники № 2. Два этажа. 40 коек уже в пути. Нужно 100-120 коек", - сказал Марцинкив.

По словам заместителя главного врача Ивано-Франковской центральной городской клинической больницы Владимира Вовчука, сейчас в городе есть проблема с медицинским персоналом.

Вторая проблема наша, кроме того, что не хватает аппаратов для дыхания - персонал. Мы мобилизовали работников кафедры, которая работает на нашей базе, интернов. Надо принимать еще какие-то решения по кадрам, персонала не хватает. Если объявили еще дополнительных 120 коек, это проблема", - говорит Владимир Вовчук.

Отмечается, что медицинских сестер сейчас еще возможно мобилизовать, но врачей найти труднее. Кроме того, есть определенные процессуальные трудности.

Во время заседания комиссия проголосовала за выделение одного миллиона гривен из резервного фонда на закупку кислородных концентраторов, обустройство кислородом кроватей и тому подобное.

Напомним, в Ивано-Франковске откроют еще один COVID-госпиталь и остановят троллейбусы.

Ивано-Франковск коронавирус карантин больницы пандемия Руслан Марцинкив

Горсовет Одессы перешел на дистанционку из-за вспышки коронавируса
11 марта 2021, 13:52
ДТП с украинцами в Польше: из больницы выписали первого пострадавшего
11 марта 2021, 13:46
Съезд "Слуги народа" не будут отменять из-за всплеска заболеваемости COVID-19
11 марта 2021, 12:55
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Утихомиренный бунтарь: черкасский мэр Бондаренко начал новую каденцию с примирения
Это Мукачево, детка: воспользуется ли Балога-сын шансом стать "мэром на века"
Все публикации »
Виктор Таран
Александр Черненко
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua