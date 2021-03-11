Во Франковске на борьбу с COVID-19 выделили миллион гривен и развернут дополнительные места

В городе уже остро ощущается нехватка медицинских кадров

В городе уже остро ощущается нехватка медицинских кадров

Фото: из открытых источников

Сегодня, 11 марта в Ивано-Франковске состоялось заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором обсудили процесс развертывания дополнительных коек и привлечения большего количества медиков.

Об этом в Facebook сообщил мэр города Руслан Марцинкив, передает RegioNews.

Он предложил развернуть максимальное количество коек на базе подчиненных городскому совету больничных учреждений, в частности, Центральной городской клинической больницы, городской клинической больницы №1 и городской детской клинической больницы.

Подготовить резервы коек на базе поликлиники № 2. Два этажа. 40 коек уже в пути. Нужно 100-120 коек", - сказал Марцинкив.

По словам заместителя главного врача Ивано-Франковской центральной городской клинической больницы Владимира Вовчука, сейчас в городе есть проблема с медицинским персоналом.

Вторая проблема наша, кроме того, что не хватает аппаратов для дыхания - персонал. Мы мобилизовали работников кафедры, которая работает на нашей базе, интернов. Надо принимать еще какие-то решения по кадрам, персонала не хватает. Если объявили еще дополнительных 120 коек, это проблема", - говорит Владимир Вовчук.

Отмечается, что медицинских сестер сейчас еще возможно мобилизовать, но врачей найти труднее. Кроме того, есть определенные процессуальные трудности.

Во время заседания комиссия проголосовала за выделение одного миллиона гривен из резервного фонда на закупку кислородных концентраторов, обустройство кислородом кроватей и тому подобное.

Напомним, в Ивано-Франковске откроют еще один COVID-госпиталь и остановят троллейбусы.