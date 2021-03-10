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10 березня 2021, 21:28 4

З’їзд суддів знову не зміг обрати суддю КСУ, оголосять новий конкурс

10 березня 2021, 21:28 4
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Процедуру його обрання розпочнуть спочатку
Фото: ukrinform
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Сьогодні, 10 березня 18-й з’їзд суддів України під час повторного таємного голосування не зміг обрати суддю Конституційного Cуду.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на головуючого на з’їзді суддів Богдана Моніча, передає RegioNews.

На жаль, не змогли ми обрати суддю Конституційного суду. Тому, очевидно, буде оголошуватися новий конкурс і відповідно будемо починати процедуру спочатку”, - сказав Моніч.

Він додав, що у бюлетень для повторного голосування було внесено кандидатури голови Херсонського апеляційного суду Олександра Коровайка та судді Касаційного адміністративного суду в складі Верховного Суду Олександра Прокопенка.

За результатами голосування Олександр Коровайко отримав 134 голоси, а за Олександра Прокопенка проголосували 109 делегатів. 24 бюлетеня були зіпсовані.

Нагадаємо, з'їзд суддів обрав четвертого члена Вищої Ради Правосуддя за своєю квотою.

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